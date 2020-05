Teresa Langella cuore a pezzi | Ex in lacrime fuori da Uomini e Donne

Teresa Langella ha il cuore a pezzi e si mostra in lacrime ma soprattutto piena di dolore sul suo profilo Instagram. La ex tronista di Uomini e Donne infatti, sembra non reggere la pressione psicologica che il Coronavirus richiede. Cosa sta succedendo nella sua vita?

La ex tronista di Uomini e Donne sembrava passare la sua vita a gonfie vele. Sempre presente sui social insieme al suo fidanzato Andrea Dal Corso, non aveva mai mostra un accenno di dolore ai propri follower fino a qualche giorno fa.

Durante i giorni precedenti però, Teresa Langella si è mostrata con il cuore a pezzi, spiegando ai suoi follower quello che le sta succedendo e le mancanze che le ha portato la pandemia nella sua vita.

Teresa Langella cuore a pezzi

Langella dopo essere uscita dal programma con Andrea Dal Corso, si è trasferita a Milano per convivere con il corteggiatore, lasciando la sua casa e la sua famiglia in Campania. Quello che più l’addolora però è la mancanza della sua famiglia che ormai non vede da diversi mesi a causa del Codiv.19.

Nonostante l’inizio della Fase 2 emanata dal Governo che da la possibilità di poter andare a trovare i parenti più stretti, decidendo però di non muoversi da casa. Fino a quando non sarà in gran parte tutto sicuro, la coppia ha deciso di non andare a trovare i loro cari per non rischiare un contagio.

Cambiamenti nella vita dell’ex tronista

La coppia nonostante il dolore per essere lontano dalle rispettive famiglie, sta lavorando a un nuovo progetto che coinvolge entrambi, si tratta di Flow una tv digitale.

Per Teresa Langella e per Andrea Dal Corso nonostante la quarantena e l’emergenza sanitaria Italia che li ha costretti chiusi in casa, l’attenzione per i loro progetti continua a essere tanta. Molto spesso Andrea, si è mostrato stanco ma soddisfatto del risultato, pronto a mostrare presto ai suoi follower la grande sorpresa e il suo immenso lavoro.