Thomas Trabacchi è Riccardo – La scheda – Liberi Tutti

Thomas Trabacchi è uno dei protagonisti che vedremo in Liberi Tutti, la fiction di successo che Rai 3 trasmetterà in replica a partire da questa sera e dove lo vedremo nei panni di Riccardo. L’attore italiano però è più che conosciuto e apprezzato anche per altri lavori, sia sul grande che sul piccolo schermo. La sua prima apparizione in tv risale infatti ai tempi di Linda e il brigadiere e da allora è stato selezionato per il cast di numerose fiction e film per la televisione.

Thomas Trabacchi ha avuto in passato una relazione con la regista Anna Negri e i due hanno dato alla luce Luca, il primo figlio dell’attore. In seguito però si è unito alla collega Carlotta Natoli, che gli ha permesso di diventare padre per la seconda volta.

Thomas Trabacchi – Chi è – Età, compagna, figli

Thomas Trabacchi è nato a Milano il 5 settembre del ’65 e ha iniziato a studiare recitazione fin dai primi anni della gioventù. Si è diplomato infatti a Firenze presso la Bottega Teatrale di Firenze e il suo debutto in tv risale al ’97, quando appare nell’episodio La turista scomparsa di Linda e il brigadiere. Nello stesso anno però partecipa anche a cinque appuntamenti de La dottoressa Giò con protagonista Barbara d’Urso. Il debutto al cinema invece avviene solo negli anni Duemila, quando viene scelto per il film Christien Malry’s Own Double-Entry di Paul Tickell.

Nel 2002 diventa padre per la prima volta di Luca, grazie alla sua relazione con la regista Anna Negri. Quest’ultima è la figlia di Toni Negri, il fondatore di Potere Operaio e uomo di punta di Autonomia Operaia. La loro relazione però non è durata a lungo e tre anni più tardi l’attore è diventato padre per la seconda volta, di Teo, grazie alla sua relazione con la compagna Carlotta Natoli. L’attrice è la sua attuale compagna e i due hanno avuto modo di lavorare insieme anche in occasione della fiction Il silenzio dell’acqua.

Thomas Trabacchi è Riccardo – Il personaggio

In Liberi Tutti, Thomas Trabacchi interpreta un uomo buono e sempre disposto ad aiutare il prossimo. Ha una relazione con Eleonora da diversi anni e condivide con lei tanti obiettivi. Uno di questi sono persino riusciti a realizzarlo: Il Nido. Si tratta infatti di una comunità che ospita diverse persone con particolari difficoltà e in cui entrerà a far parte anche il marito di lei, Michele (Giorgio Tirabassi).

Per Riccardo non sarà semplice confrontarsi con l’ex rivale, anche se è riuscito ad avere sempre un buon rapporto con l’avvocato. Si ritiene segretamente il vero padre di Chiara, anche se è la figlia di Eleonora e dell’ex martio. Grazie al suo animo gentile, Riccardo si ritrova spesso a fare da paciere durante le polverose riunioni della comunità. Soprattutto quando Michele rischierà di essere estromesso dal Nido.