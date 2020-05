Armando Incarnato gara di bellezza | Scelta avventata a Uomini e Donne

By

Armando Incarnato sembra aver dato il via a una vera e propria gara di bellezza a Uomini e Donne. Il cavaliere del torno over ha infatti ricevuto tantissime critiche e offese per la sua pettinatura delle ultime puntate, tanto da scatenare un vero putiferio.

Armando però, non si è di certo dato per vinto o demoralizzato ma ha deciso di rispondere a tutti gli haters con delle storie Instagram. Quali sono state le sue parole in merito alle tante offese?

Armando Incarnato gara di bellezza

Durante le ultime puntate, uno dei pochi cavalieri presenti in studio era proprio Armando Incaranto. Il cavaliere però, ha ricevuto tantissimi commenti negativi sulla sua pettinatura e sul suo cambiamento di stile apportato durante la puntata. Armando Incarnato così da il via a una vera e propria gara di bellezza commentando senza peli sulla lingua tutte le persone che l’hanno criticato.

Le sue parole infatti sono arrivate dopo una settimana di continue critiche sul web.

Molte pagine hanno così riportato la sua foto offendendo e giudicandolo per i suoi capelli e per il modo di portarli. Il cavaliere però, solo durante la giornata di oggi si lascia andare delle storie per risponde a tutti quelli che l’hanno giudicato.

Mostrandosi in macchina in direzione di Roma, Armando ha caricato delle storie Instagram affermando: “Occhio ai capelli al vento, potrebbero piacere a qualcuno”. Nei confronti delle critiche invece, ha esordito con un: “Me ne frego”. Questo però, non è l’unico messaggio che Armando ha voluto lanciare contro le tante offese.

Cavaliere si mostra superiore

Poche ore fa, Armando ha deciso di postare sul suo profilo Instagram l’ennesima foto contro tutte le persone che l’hanno criticato mettendo un punto alle tante discussioni.

Il cavaliere si è così mostrato superiore ai suoi haters rispondendo semplicemente con una sua foto, nascondendo i capelli sotto un classico capello.

Le sue parole infatti hanno affermato che: “Molti hanno guardato i capelli… Altri la testa.

Buondì flowers. E tanti auguri a tutte le mamme”.

Armando Incarnato cerca così di mostrarsi superiore lasciando da parte le critiche e puntando a trovare una donna che gli guardi all’interno della testa e non il suo aspetto fisico. Riuscirà il cavaliere ora che è tornato Uomini e Donne ha trovare la donna dei suoi sogni?