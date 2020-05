Caterina Abbattista – La madre di Defilippi – Un giorno in pretura

Caterina Abbattista è la madre di Gabriele Defilippi e finita al centro delle indagini della Procura per la morte di Gloria Rosboch. Per diversi mesi si sono analizzate le cellule che hanno agganciato il suo cellulare il giorno della scomparsa dell’insegnante. Solo in fase di Appello però, l’infermiera è riuscita a dimostrare la propria innocenza e ad ottenere l’assoluzione.

I dubbi però sono stati molti, soprattutto a causa di quello scambio di telefonate avvenuto fra Caterina Abbattista e Oberto Obert durante l’ultimo giorno di vita di Gloria. L’infermiera però ha sempre sostenuto di non aver mai lasciato l’ospedale di Ivrea fino alle 22.55 del 13 gennaio del 2016. Anche se le celle telefoniche agganceranno il suo telefonino alle 19.19 a Montelenghe. Il caso e il suo ruolo verranno approfonditi nella puntata di Un giorno in pretura.

Caterina Abbattista – Sospettata del delitto

Caterina Abbattista verrà subito informata della scomparsa di Gloria il 13 gennaio, verso le 21.22. Una conoscente infatti le invia un sms chiedendole se la donna potesse trovarsi in compagnia di Gabriele. “No, lui è via“, risponderà la donna. Una difesa che si accosterà a quella fatta diversi mesi prima, quando Gloria raggiunge casa di Gabriele per riavere i 187 mila euro che il ragazzo le aveva estorto con false promesse. Anche in quel caso, Caterina si fa avanti e spiega alla professoressa che Gabriele non abita più a Gassino, ma che si è trasferito da tempo a Milano per motivi di lavoro.

Le menzogne continuano anche quando gli inquirenti stringono il cerchio attorno a Defilippi e iniziano a sospettare che possa essere collegato con la scomparsa della docente. “Quel giorno Gabriele era a casa con il mio figlio più piccolo, come ogni giorno“, dirà la Abbattista, “Non ho accompagnato Gabriele da nessuna parte, lui non aveva l’auto perché aveva fatto un piccolo incidente“. Gli investigatori però sanno già che fra le 11.14 e le 12.14 di quel giorno, l’auto di Caterina Abbattista si trova a Rivarolo, dove accompagnerà il figlio dal complice Roberto Obert.