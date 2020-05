Che tempo che fa – Anticipazioni e ospiti – 10 maggio 2020

Che tempo che fa ritorna sul piccolo schermo di Rai 2 nella prima serata di oggi, 10 maggio 2020. In questa nuova puntata, il programma di Fabio Fazio intervisterà alcuni volti noti della poltica e dello spettacolo. Fra gli ospiti troveremo Roberto Gualtieri, il Ministro dell’Economia e delle finanze, ma anche il virologo Roberto Burioni e altri ancora.

Le anticipazioni di Che tempo che fa ci svelano che sarà presente anche Pierfrancesco Favino, reduce dalla vittoria ai David di Donatello. L’artista è stato premiato come Miglior Attore Protagonista per il film Il traditore di Marco Bellocchio e grazie al suo ruolo di Tommaso Buscetta.

Che tempo che fa – Ospiti 10 maggio

Sono tanti i volti che vedremo nello studio di Che tempo che fa questa sera. Al centro dell’approfondimento ci sarà ancora il Coronavirus e le conseguenze avute nell’economia del nostro Paese. Il Ministro Gualtieri parlerà delle misure ideate per la ripresa, mentre Giorgia Meloni approfondirà in studio l’emergenza sanitaria e tutti i temi collegati. Fra gli ospiti troveremo anche Federico Cafiero De Raho, il Procuratore nazionale Antimafia e i virologi Giorgio Palù e Roberto Burioni. Al loro fianco sarà presente anche il primario Alessandro Aiuti dell’Unità operativa di Immunoematologia Pediatrica del San Raffaele e il direttore Luca Lorini dell’Unità di Anestesia e Rianimazione del Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le anticipazioni di Che tempo che fa ci svelano che saranno in studio anche don Luigi Ciotti e Carlo Verdelli. Per lo spazio musicale ci saranno la cantante Elisa e il Maestro Riccardo Chailly, direttore del Teatro alla Scala. In collegamento da New York troveremo invece Roberto Saviano, mentre dalla loro casa in campagna l’attore Alessandro Gassmann e il figlio Leo Gassman. Per il mondo dello spettacolo ci sarà anche Enrico Brignano, mentre per quello della musica potremo assistere ad un’esibizione live di Cesare Cremonini.