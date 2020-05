Chi è Luca Trapanese? – Ecco tutta la storia di Alba, la bimba che ha adottato

Luca Trapanese è diventato il papà di Alba, vediamo la sua storia

Chi è Luca Trapanese

Luca Trapanese nasce a Napoli i l14 gennaio del 1977, ama l’Africa e l’india dove svolge diverse attività di volontariato e collabora in modo attivo con le suore di Madre Teresa di Calcutta.

È cresciuto spiritualmente a Lourdes dove ha avuto modo di istaurare rapporti con i ragazzi disabili. Ha fondato A ruota libera Onlus con Eduardo Savarese per sviluppare una serie di progetti legati alla disabilità.

Ha avviato una comunità per ragazzi che non hanno i genitori Il borgo sociale e una casa-famiglia per i bambini che sono affetti da gravi malformazioni La casa di Matteo. Da 10 anni coordina i progetti per la Fondazione del Cardinale di Napoli. Le sue passioni sono la pittura e i viaggi.

Luca Trapanese e la storia di Alba

Qualche anno fa è diventato il papà di Alba, un uomo single che ha deciso di adottare una bambina affetta dalla Sindrome di Down. Un gesto che ha davvero commosso tutta l ‘Italia. È un papà molto attento e affettuoso, sempre dedito ad aiutare il sociale.

In questi anni ha avuto modo di conoscere tante situazioni e realtà diverse. I suoi viaggi lo hanno aiutato a capire come poter svolgere le sue attività, che potessero essere al fianco delle persone bisognose e non solo. Le pratiche id adozione sono state avviate nel 2017, Alba non aveva genitori: il loro incontro è stato magico ed emozionante.

Da allora è nato un profondo rapporto di amore e i due non si sono più separati. Sui social appaiono in tutta la loro amorevolezza, dove ha modo di promuovere anche attività benefiche. Per 11 anni ha avuto una storia sentimentale con un uomo che ha interrotto per avviare le pratiche di adozione.