Daniele Schiavon pensiero fisso | Poco amore a Uomini e Donne

Daniele Schiavon si lascia andare a un particolare che potrebbe collegare e spiegare la fine della sua storia d’amore con Giulia Quattrociocche. La coppia uscita lo scorso anno da Uomini e Donne, aveva deciso di vivere la sua relazione lontana dai social e dalle telecamere ma non è comunque continuata. Durante gli ultimi giorni però, l’ex corteggiatore ha annunciato una notizia che potrebbe spiegare la fine della sua relazione. Cosa è realmente successo tra i due?

La ormai ex tronista Giulia Quattrociocche uscita da Uomini e Donne insieme al suo corteggiatore Daniele Schiavo, ha fin dall’inizio specificato di non essere una donna social. Proprio per questo, ha fin da subito messo in chiaro di non voler lavorare con i social dopo il programma (come è successo alle gran parte delle influencer attuali). Giulia infatti, ha sempre detto di aver partecipato a talk show solamente per trovare l’amore che negli ultimi anni tardava ad arrivare.

Daniele Schiavon ha un pensiero fisso

La storia d’amore per qualche mese è andata avanti a gonfie vele fino a quando, Giulia ha annunciato la separazione da Daniele tenendo però private le motivazioni. Daniele Schiavon durante gli ultimi giorni ha confessato un suo pensiero fisso che potrebbe essere il motivo della fine con la ex tronista.

Per diversi mesi la ormai ex coppia non ha voluto specificare le reali motivazioni per il quale la loro storia è finita ma, negli ultimi giorni è arrivata una notizia sul web che potrebbe lasciar intendere qualcosa. L’ex corteggiatore per quando non sia un influencer sembra essersi legato a un’agenzia di spettacolo. L’agenzia in questione però, è quella che durante l’ultimo hanno è stata protagonista del tanto chiacchierato Pamela Prati gate.

L’ex corteggiatore ha quindi accettato di entrare nell’agenzia per dei futuri lavori che, potrebbero non essere andati a genio alla ex tronista Giulia Quattrociocche.

Giulia Quattrociocche abbandonata per il successo

Daniele Schiavon sembra aver avuto un pensiero fisso, preferendo il successo e i social all’amore per la ex tronista. Sul web infatti, i fan più accaniti continuano a pensare che la storia d’amore sia terminata proprio perché Daniele avrebbe avuto idee lavorative tramite i social, a differenza di Giulia.

Visualizza questo post su Instagram Tutto ciò di cui ho bisogno è già dentro di me..🌞❤️ Un post condiviso da Daniele Schiavon (@danieleschiavon16) in data: 26 Mar 2020 alle ore 3:52 PDT

Quattrociocche dopo la rottura con l’ex corteggiatore ha deciso anche di chiudere il suo profilo Instagram che aveva creato come passatempo proprio insieme a lui. Il suo profilo social infatti, non esiste più ed è abbandonato senza foto e senza niente, sottolineando per l’ennesima volta quando poco interessavano i social alla ex tronista.