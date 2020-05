Davide Devenuto – Chi è il compagno di Serena Rossi?

Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi, scopriamo vita privata e curiosità

Chi è Davide Devenuto

Volto noto in Un posto al sole, Claudio Devenuto è oggi un attore molto noto e stimato. Nel ruolo di Andrea Pergolesi ha occupato le scene della soap dal 2003 fino a qualche tempo fa.

Nasce a Roma il 15 marzo del 1972, a 19 anni inizia il suo percorso di studi nel settore della recitazione. Frequenta con successo la scuola di Beatrice Bracco. Partecipa con l’insegnante ad una serie di spettacoli teatrali e nel 2003 inizia a lavorare per la soap di Rai Tre.

Inoltre, nel frattempo lo vediamo anche in altre apparizioni televisione: La squadra, Il maresciallo Rocca, L’ispettore Coriandoli. Ho sposato uno sbirro. Rocco Schiavone e Rez. Recita nel cast di Rosy Abate e nel cinema per Amorestremo, Un Aldo qualunque Nazareno e in Search of Felllini. Lontano dal set lo vediamo nel 2018 in Mastercherf Italia ottenendo il terzo posto.

La vita sentimentale di Davide Devenuto

Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi, dalla loro relazione è nato Diego nel 2016. Nella loro storia sembra esser stata lei a fare il primo passo e prima che iniziassero a frequentarsi son passati cinque anni.

C’era simpatia e attrazione ma ciascuno viveva la propria storia. Poi hanno iniziato a frequentarsi quando lei è uscita dal cast di Un posto al sole. È per natura un perfezionista con il desiderio di riuscire bene in tutto quello che fa. Cura molto il suo aspetto fisico e ha smesso anche di fumare, frequenta la palestra.

Il primo lungometraggio al quale ha partecipato è stato un thriller piccante con Rocco Siffredi: interpretava un masochista. Ama molto giocare a golf. Oggi continua la sua felice relazione di coppia e famiglia con Serena Rossi.