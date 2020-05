Le stelle possono aiutarci a capire quale tipo astrologico maschile è più portato alla fedeltà e quale invece è maggiormente votato al tradimento. Gli uomini meno fedeli: ecco chi sono secondo l’oroscopo.

L’Ariete

Tra gli uomini meno fedeli c’è l’Ariete. Di natura avventurosa, non può fare a meno di tradire la partner. Quando scoperto non nega ma da la colpa alla vittima, scaricando la propria coscienza sulla malcapitata amante. Ciò dimostra che delle donne con cui ha flirt fugaci non gli importa proprio nulla. Per l’uomo Ariete tradire significa esplorare la vita.

Il Gemelli

Altro uomo infedele è il Gemelli. L’uomo Gemelli solitamente tradisce la partner con persone che sono nella sua ristretta cerchia di amicizie. L’uomo Gemelli fa fatica a controllarsi anche solo nel flirtare con altre quando è accanto alla propria compagna. Per di più si arrabbia pure se la partner vuole lasciarlo. L’uomo Gemelli non è votato alla monogamia e anche se non lo dice apertamente le sue azioni parlano da sole.

Il Vergine

Gli uomini meno fedeli: ecco chi sono, sono quelli della Vergine. L’uomo Vergine per quanto riguarda l’infedeltà è un vero maestro, soprattutto nel perseverare con il tradimento per tutta la vita di coppia e non venire scoperto. Un Vergine è molto cervellotico e pianifica tutto il tradimento per tempo, immaginando ogni possibile scenario della faccenda. L’uomo Vergine è un bugiardo incallito, un vero esperto nel mentire. Stabilisce legami principalmente con le donne con cui ha un feeling di tipo mentale e può amarne di più contemporaneamente senza mai farne sentire trascurata una.

Il Sagittario

Tra gli uomini meno fedeli dello zodiaco troviamo il Sagittario. Per gli uomini nati sotto il segno del Sagittario tradire è un gioco che a loro piace molto. Purtroppo alla partner questa cosa giustamente non piace per niente! I Sagittario non pensano mai alle conseguenze, errore che fanno anche nelle altre situazioni della vita. Per loro è importante cogliere l’opportunità che si presenta per cui hanno molti appuntamenti pronti in lista d’attesa. Se scoperti negano per un po’ ma poi ammettono, non essendo in grado di reggere trame di bugie. Successivamente si comportano bene per qualche settimana ma poi riprendono a tradire. L’uomo Sagittario è il playboy dello zodiaco, cura lo stress con il flirt.

Il Pesci

Grande infedele è il tanto romantico Pesci, che se la cava in ogni situazione. Quando tradisce viene scoperto tardi e si giustifica con tanta arte tanto che vi farà credere di essere comunque la donna giusta per lui. L’uomo Pesci è un manipolatore egoista senza vergogna: un attimo prima vi dirà che vi ama, chiuso il telefono sarà subito diretto dall’amante.