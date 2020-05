Marco Carta – Striscia la Notizia – Video – Il fuorionda di Barbara d’Urso

Marco Carta è tornato al centro dei riflettori e il merito è di quel fuorionda di Barbara d’Urso a Striscia la Notizia che sta impegnando le pagine di gossip. Il video diffuso dal programma Mediaset dimostra come la conduttrice avrebbe scelto di dire una piccola bugia al pubblico e si sarebbe allontanata dalla realtà dei fatti. Ora il pubblico si chiede: il cantante sarà fra gli ospiti di Live – Non è la d’Urso di questa sera?

Marco Carta non ha ancora risposto alle frecciatine inviategli dalla d’Urso in queste ore a mezzo social. Dopo aver manifestato il suo amore nei confronti di Striscia, la nota conduttrice ha sfruttato il suo profilo Instagram per alimentare i dubbi su ciò che accadrà stasera nel suo programma. “Marco sei sull’aereo?“, gli ha chiesto più volte, taggando il Paper.

Marco Carta – Il retroscena con Barbara d’Urso

Marco Carta sarebbe dovuto essere uno degli ospiti della scorsa puntata di Live – Non è la d’Urso: questa la promessa della trasmissione, che però all’ultimo momento ha cambiato le carte in tavola. Esistono due versioni della vicenda: da un lato le parole spese da Barbarella al suo pubblico, con cui ha negato di avere qualsiasi responsabilità sull’assenza del Paper. Dall’altra la verità detta dalla stessa conduttrice a un membro dello staff.

“Volevo dirvi una cosa. Avevo anche io annunciato che ci sarebbe stato Marco Carta questa sera, aveva già fatto il biglietto aereo ma c’è stato un problema per cui non è potuto essere qua, ma ovviamente tu Marco sai che ti amo e che ti aspetto la settimana prossima”.

Il fuorionda diffuso da Striscia però dimostra che le cose sono andate in modo diverso: “Non facciamo in tempo a fare tutto, Marco Carta non c’è tempo. Dico che doveva venire qua, ma non è riuscito ad arrivare con l’areo“. Il cantante però ha sentito tutto, anche le parole che sarebbero dovute rimanere segrete fra Carmelita e un certo Ivan. “Sì vabbè, mi dà il doppio“, ha detto, “la serata l’ho passata qui, deficiente. Io sono seduto qui dalle dieci. Me lo potevate dire un’ora fa. A me questo atteggiamento non mi piace. È brutto. Non lo so se vengo domenica prossima. Mi ha chiamato l’autrice e mi dice che ora diranno che ho perso l’aereo. Io non ho perso il volo adesso, dì che non c’è stato spazio piuttosto, prenditi le responsabilità. Io vado a fumare una sigaretta“.