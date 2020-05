Oroscopo Branko – domani lunedì 11 maggio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 11 maggio 2020. Un’altra settimana di maggio è alle porte: comi inizierà per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro? Se siete curiosi di scoprirlo in anteprima, leggete le seguenti previsioni astrali di Branko, liberamente tratte dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 11 maggio 2020: Ariete

Anche se non potrai realizzare nell’immediato i tuoi progetti, potrai sempre riprenderli in mano nei mesi seguenti, e con successo. Domani, come anticipa l’oroscopo di Branko, Mercurio entrerà in Gemelli: ti darà quella spinta in più necessaria negli affari!

Oroscopo Branko domani lunedì 11 maggio 2020: Toro

Su di morale, Toro perché, se hai avuto dei problemi nei giorni scorsi, adesso li potrai risolvere con grande facilità. I tuoi business ricominciano a decollare e, domani Mercurio passerà nel segno dei Gemelli, regalandoti maggior fiuto per gli affari.

Oroscopo Branko domani lunedì 11 maggio 2020: Gemelli

Domani arriverà Mercurio nel tuo segno! Secondo l’oroscopo di Branko ti sarà alleato nelle situazioni più complicate e ti regalerà quel guizzo necessario ad affrontare con astuzia le opposizioni più ardue.

Oroscopo Branko domani lunedì 11 maggio 2020: Cancro

La settimana comincia con il passaggio di Mercurio nel segno dei Gemelli. L’astrologo Branko preannuncia un lunedì in cui avrai bisogno di stare da solo e riflettere un po’ sulla tua vita. Ci sono cambiamenti importanti in vista.