Oroscopo Branko – domani lunedì 11 maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko relativo alla giornata di domani lunedì 11 maggio 2020. Impazienti di scoprire cosa rivelano le stelle per domani? Continuate a leggere le previsioni seguenti, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per gli ultimi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Branko domani lunedì 11 maggio 2020: Sagittario

Domani, come prevede l’oroscopo di Branko, Mercurio sarà nel segno dei Gemelli e porterà ambiguità nella tua vita. Dovrai stare molto attento sia in amore che in famiglia, perché qualcosa che è iniziato come un gioco potrebbe trasformarsi in qualcosa di poco trasparente. Resta con i piedi ben piantati a terra!

Oroscopo Branko domani lunedì 11 maggio 2020: Capricorno

Questo è un momento davvero propizio, soprattutto dal punto di vista professionale. Da domani, le cose andranno ancora meglio, perché Mercurio transiterà nel segno dei Gemelli e darà nuovo slancio ai tuoi affari.

Oroscopo Branko domani lunedì 11 maggio 2020: Acquario

Questo 2020 non è cominciato nel migliore dei modi, ma come anticipa l’oroscopo di Branko, per te la situazione sta per cambiare. Domani arriverà Mercurio in Gemelli e ti regalerà una bella dose di leggerezza in più. Il tuo inizio settimana sarà all’insegna dell‘allegria.

Oroscopo Branko domani lunedì 11 maggio 2020: Pesci

Domani dovrai fare i conti con Mercurio in aspetto contrario: il suggerimento che ti dà l’astrologo Branko sarà quello di badare maggiormente alla tua forma fisica, evitare ogni forma di eccesso a tavole e nel bere. Il rischio che correrai, altrimenti, sarà di procurarti qualche fastidioso disturbo.