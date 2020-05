Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 11 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani lunedì 11 maggio 2020. Scopriamo insieme come inizierà questa nuova settimana di maggio. Quali segni saranno favoriti domani? Mille dubbi per il Leone, problemi in famiglia per la Vergine. Insoddisfazioni sul lavoro per la Bilancia, mentre lo Scorpione è ansioso. Vi presentiamo, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox di domani lunedì 11 maggio 2020: Leone

È un momento pieno di insicurezze e domani, come denota l’oroscopo di Paolo Fox, non sarà diverso. In genere, tu sei un segno molto deciso, ma in questi giorni ti sembra di lottare a vuoto. Hai mille dubbi che non ti danno tregua: nel lavoro, sul rapporto di coppia oppure riguardo un progetto che stai curando. Molto presto l’amore migliorerà e tornerà a darti conforto.

Oroscopo Paolo Fox di domani lunedì 11 maggio 2020: Vergine

Nonostante la situazione critica che stiamo vivendo, tu sei uno fra i pochi segni che può tranquillamente continuare a progettare. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il lavoro procede spedito, mentre in famiglia ci sono, purtroppo, dei problemi in più. È probabile che qualche Vergine abbia sofferto per via di un amico: sei stato tradito da una persona di cui ti fidavi?

Oroscopo Paolo Fox di domani lunedì 11 maggio 2020: Bilancia

In questi giorni sei molto insoddisfatto, per quello che è accaduto nel lavoro. Domani potresti imbatterti perfino in qualche discussione: sii prudente! L’astrologo Paolo Fox anticipa per te un bel recupero a partire da martedì pomeriggio fino a giovedì compreso. In amore ci sono state delle verifiche: non tutte le coppie sono sopravvissute a questo periodo, ma se hai deciso di chiudere una relazione, probabilmente avevi le tue ragioni. Adesso sei pronto per dedicare tempo ed energia a grandi progetti.

Oroscopo Paolo Fox di domani lunedì 11 maggio 2020: Scorpione

Questo inizio 2020 è stato parecchio faticoso e ora ne porti addosso i segni. Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, l’ansia che provi adesso è dovuta al fatto che molte decisioni dipendono dall’esterno e non da te. Sei perciò in attesa di qualche risposta positiva. È molto probabile che qualche Scorpione si sia arrabbiato per un comportamento scorretto. C’è da dire, però, che la forma fisica sta migliorando di gran lunga rispetto ai mesi scorsi e questa è già una buona cosa.