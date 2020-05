Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 11 maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani lunedì 11 maggio 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana: come sarà la giornata di domani per gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Il Sagittario deve stare attento alle finanze, il Capricorno ritrova la voglia di fare. Molte insicurezze per l’Acquario, occhio alle provocazioni, Pesci! Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox di domani lunedì 11 maggio 2020: Sagittario

Il consiglio dell’astrologo Paolo Fox è quello di gestire con molta prudenza le finanze e di fare incetta di più energia positiva possibile, perché ti servirà nei mesi successivi. Questo periodo ti ha messo a dura prova: oltre il lockdown obbligatorio, hai vissuto diversi gorssi conflitti con il partner. Da domani dovrai cominciare a credere maggiormente nei tuoi progetti.

Oroscopo Paolo Fox di domani lunedì 11 maggio 2020: Capricorno

Domani ci sarà la Luna nel tuo segno: come indica l’oroscopo di Paolo Fox ti sveglierai con una gran voglia di fare. In questo momento è probabile che tu sia fra i fortunati che ha ripreso a lavorare o, addirittura, non ha mai smesso. L’amore non ti porterà grosse novità, ma è probabile che qualche Capricorno separato sia già coinvolto in una nuova storia.

Oroscopo Paolo Fox di domani lunedì 11 maggio 2020: Acquario

In questo momento ti senti molto insicuro: hai davanti delle fare scelte impegnative da fare e non sarà facile. L’oroscopo di Paolo Fox indica la necessità di cambiare, di fare i primi passi: solo così comincerai a sentirti meglio! Saturno in aspetto dissonante ti costringe a una revisione a 360 gradi: raccogli tutto il coraggio e la determinazione che possiedi e apriti alle novità in ogni ambito della tua vita.

Oroscopo Paolo Fox di domani lunedì 11 maggio 2020: Pesci

Le stelle ti invitano a non guastare l’armonia della coppia con inutili provocazioni. Domani potresti sentirti un po’ giù di morale, il nervosismo sarà dietro l’angolo. Il popolare astrologo Paolo Fox ti incoraggia ad avere prudenza e presto le cose si sistemeranno. Possibili contrattempi sul lavoro.