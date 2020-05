Oroscopo Paolo Fox – settimana dall’11 al 17 maggio 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Si rinnova, puntuale come ogni domenica, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dall’11 al 17 maggio 2020. Siete impazienti di scoprire come sarà la vostra settimana secondo l’astrologo Paolo Fox ? Ecco, nel dettaglio, le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali.

Ariete

In amore la tua situazione migliora: mercoledì, come indica l’astrologo Paolo Fox, i single vivranno delle emozioni piacevoli. Martedì, invece, Mercurio raggiungerà una posizione favorevole e ti alleggerirà di qualche peso. Nel lavoro recuperi, anche se lentamente.

Toro

La prossima settimana ti regalerà una ritrovata armonia nei rapporti amorosi. I single devono sforzarsi di fare nove amicizie, anche online, perché il cielo sarà particolarmente benevolo. Anche sul lavoro iniziano a smuoversi le acque: in arrivo nuove possibilità.

Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox preannuncia una settimana tutto sommato serena dal punto di vista sentimentale. Qualche Gemelli potrebbe avere dei problemi venerdì prossima, forse a causa di un ex. Martedì, invece, Mercurio raggiungerà il tuo segno, aiutando l’aspetto lavorativo.

Cancro

La tua settimana, come indica l’astrologo Paolo Fox, comincerà in modo sommesso, ma si risolleverà nei giorni successivi. Saturno non è più in opposizione: questo significa un bel recupero, soprattutto in amore. Preparati a un venerdì molto gradevole. Mercoledì, invece, segna una ripresa anche del lavoro, merito di Marte in aspetto favorevole.

Leone

Hai un cielo bellissimo che garantisce successo in tutti i progetti in cui metterai mano. In amore, anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, avrai una bella ripartenza. Per quanto riguarda il lavoro, dovrai essere prudente nel gestire le spese, in special modo giovedì e venerdì.

Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox per la settimana ti invita a evitare ogni forma di polemica, perché l’amore procede ancora in modo zoppicante. Se sarai prudente, potrai tentare una riappacificazione con il partner. Il lavoro andrà bene, ma sforzati di tenere il nervosismo sotto controllo.

Bilancia

Con Venere a favore, non dovresti avere più titubanze in amore. Giovedì e venerdì saranno le giornate ideali per chi troverà il coraggio di dichiararsi alla persona amata. Il famoso astrologo di Rai2 ti rassicura anche sul fronte lavorativo: presto arriveranno occasioni interessanti.

Scorpione

Mercoledì e giovedì prossimi le stelle ti esortano a usare la massima cautela in amore. Impegnati a non arrabbiarti e perdere le staffe con il partner. Il lavoro promette bene: qualsiasi progetto che avvierai ora ti darà i risultati sperati. L’unico neo: un’indecisioni legata al luogo in cui lavori.

Sagittario

La prossima settimana sarà caratterizzata da alti e bassi in amore. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox potresti riconsiderare una storia iniziata da poco, che inizialmente ti sembrava stimolante. Che ha un rapporto di coppia ormai consolidato dovrebbe sforzarsi a riaccendere la fiamma, mettendoci un po’ di creatività in più. Occhio a venerdì prossimo: potresti avere dei contrattempi sul lavoro.

Capricorno

Come indica Paolo Fox venerdì avrai una giornata molto interessante. Dovresti, però, provare ad avere più iniziativa in amore, soprattutto se ti piace qualcuno. Le coppie saranno sostenute da Giove, e a partire da mercoledì 13, anche da Marte. Se sul lavoro stai avendo dei problemi, sappi che molto presto le cose si risolveranno. Le risposte che aspetti da tempo arriveranno prima di quanto immagini.

Acquario

Mercoledì prossimo la Luna in aspetto favorevole ti aiuterà sul lavoro. Ma il meglio di questo cielo lo avrai in amore, perché ritornerà la passione nella tua vita. Le coppie di lunga data dovrebbero cercare di gestire meglio le finanze. I single, invece, rischiano di buttarsi in due storie contemporaneamente.

Pesci

Venere ti metterà un po’ sotto pressione: evita, più che puoi, le discussioni e cerca di agire con più tranquillità. I Pesci coinvolti in due relazioni rischiano grosso! Il consiglio di Paolo Fox è quello di evitare ogni ambiguità. Da mercoledì potresti ricevere delle proposte interessanti nel lavoro: coglile al volo!