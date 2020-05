Pamela Barretta ci casca di nuovo | Triangolo amoroso a Uomini e Donne

Pamela Barretta ci casca di nuovo e si trova per l’ennesima volta in un triangolo senza fine che ha messo così uno stop alla sua relazione. Enzo Capo infatti durante la puntata di giovedì, ha deciso di mettere un punto alla sua storia d’amore. A dire la sua però è arrivato con il suo profilo Instagram una terza persona che la ex dama conosce molto bene. Di chi stiamo parlando?

Gli ultimi mesi per Enzo Capo e Pamela Barretta sono stati molto complicati. Separati dalla quarantena obbligatoria e dai continui litigi a causa dei social e di incomprensioni, la coppia ha deciso di mettere fine alla loro storia.

Tornati in puntata per l’ennesimo chiarimento e per spiegare la realtà dei fatti a Maria De Filippi e ai telespettatori a casa, la situazione è degenerata.

Pamela Barretta ci casca di nuovo

Pamela infatti ha spiegato che, nonostante i sbagli di entrambi, lei sarebbe stata disposta a chiarire a differenza di Enzo. L’ex cavaliere di Uomini e Donne infatti, non vuole più saperne di lei e decide addirittura di portare i suoi vestiti da casa sua ridandoglieli direttamente in puntata. Un gesto che ha sconvolto i telespettatori, le persone in studio e la stessa Pamela quasi in lacrime.

A dire la sua su tutta questa faccenda però, arriva un ex cavaliere di Uomini e Donne nonché ex fidanzato di Barretta.

Secondo l’ex fidanzato di Pamela, confermato anche da lei stessa e dalla padrona di casa, la dama sarebbe fin troppo gelosa e possessiva, arrivando al punto di controllare i telefoni. Stefano Torrese infatti, torna a parlare della sua ex fidanzata e non di certo per difenderla. Quali sono state le parole in merito contro la ex dama di Uomini e Donne.

Stefano Torrese contro Pamela

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, si è trovato a dire la sua su quello che stava accadendo alla dama, accusandola di aver avuto lo stesso “folle” comportamento nei suoi confronti. Di aver perso così un’altro uomo per i suoi atteggiamenti sbagliati.

Le parole di Stefano infatti sono state: “Ma non dovevano andare in onda le nuove puntate di Uomini e Donne? Devo aver sbagliato canale, perché oggi mi sono visto una replica…”

L’ex cavaliere ha così voluto sottolineare il comportamento sbagliato a sui dire di Pamela, vedendo la fine della sua storia d’amore proprio come è successo con lui.