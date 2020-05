Romina Power – Tutto su di lei – Età, Altezza, figli e foto di oggi

Romina Power è ancora oggi una voce ben nota assieme ad Albano Carrisi, vediamo la sua vita privata

Chi è Romina Power

Romina Power, anche se è molto nota per essere una cantante, in realtà è molto di più. È un’attrice pittrice e scrittrice, nata negli Stati Uniti e diventata famosa per il rapporto privato e professionale con il cantante Abano Carrisi. Si sono conosciuti nel 1967 sul set di Nel Sole e si sono sposati nel 1970 il divorzio arriva nel 2012.

Da questo matrimonio nascono 4 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Per un lungo periodo si è ritirata anche dalle luci dei riflettori e, dal 2013 ha ripreso i rapporti professionali con il suo ex marito. Nel 2018 ha prodotto una linea di cosmetici, la RYL Natural Power insieme a suo figlio Yari e al socio Leonardo Caligiani.

Il passato di Romina Power

La storia di Romina Power è piuttosto nota poiché figlia dell’attore Tayrone Power. Lui aveva una grande passione per l’Italia e avrebbe inventato il nome Romina in onore di Roma. Un nome che poi si iniziò a diffondere in modo popolare nel nostro paese.

Romina Power, tra le tante passioni, annovera anche quella per gli animali. Se si dà uno sguardo ai suoi profili social si vede quanti animaletti domestici possiede. La sua voce l’ha resa indimenticabile con la partecipazione a sei edizioni del Festival di Sanremo.

Una volta nel 1976 come solista e 5 volte in coppia con Albano vincendo nel 1984 con il brano Ci sarà. Nel 2015, 24 anni dopo, partecipa come ospite in oppia con Albano facendo registrare in record di ascolti. L’evento della sua vita privata che l ‘ha sconvolta certamente in modo profondo, è stata la scomparsa di sua figlia Ylenia. Un accaduto che ha lasciato anche gli italiani molto sopresi.