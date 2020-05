Anticipazioni Il Segreto – Trama puntata 11 maggio 2020

Il Segreto apre i battenti di una nuova settimana: nella puntata dell’11 maggio 2020, Isabel cercherà di impedire ai figli di scoprire la verità su Francisca e il suo rifugio nella villa. Nonostante i suoi tentativi, la Marchesa non farà che alimentare i dubbi di Adolfo.

Le anticipazioni de Il Segreto ci parlano anche di Marta. Per cercare di raggirare la punizione del padre, la ragazza porterà ancora ad Adolfo notizie di Rosa. Scoprirà così che cosa ne pensa davvero il de los Visos sulla sua relazione con la sorella minore.

Il Segreto anticipazioni 11 maggio

Nella puntata precedente, Il Segreto ci ha mostrato l’ira di Ignacio. L’imprenditore ha scoperto che la figlia Rosa si è incontrata di nascosto con Adolfo e le ha imposto di non vederlo mai più. Visto che la ragazza si è opposta, ha pensato bene di punirla in modo più che severo. Per fortuna Rosa può contare sull’aiuto di Marta, che deciderà di fare da messaggero fra la sorella e Adolfo. Rosa è un fiume in piena e continua a scrivere lettere d’amore al figlio della Marchesa: lui però ha una visione del tutto opposta al loro legame. Dirà infatti a Marta di non ritenersi il fidanzato ufficiale di Rosa.

Intanto, Isabel riesce a impedire che i figli scoprano la verità su Francisca. Con una scusa, evita persino che i due ragazzi possano entrare ancora nel rifugio della matrona. Nonostante questo, Adolfo è sempre più sospettoso nei confronti della madre e si chiede che cosa stia nascondendo. La Montenegro invece continua a chiedersi come mai Raimundo non l’abbia cercato nella cittadina che ha visto la nascita del loro amore. Le anticipazioni de Il Segreto ci svelano anche che Matias e Marcela entreranno di nuovo in crisi: il giovane Castaneda cercherà conforto fra le braccia di Alicia. In seguito, Matias aggredirà Tomas.