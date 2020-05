Francesco Paolantoni – Tutto su di Lui – Età, Altezza, Film

Francesco Paolantoni è uno dei più celebri attori comici italiani. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Età

Francesco Paolantoni è nato a Napoli il 3 marzo 1956. Ciò significa che ha da poco compiuto 64 anni.

Altezza

Francesco Paolantoni, come si può leggere sul sito della sua agenzia, è alto 1.80.

Film

Il celebre attore napoletano ha esordito sui palchi teatrali. Da giovane si è infatti iscritto alla Scuola d’Arte Drammatica del circolo artistico della sua città d’origine, trampolino di lancio che, per circa 10 anni, gli ha permesso di calcare i palchi al seguito di varie compagnie teatrali.

Per quanto riguarda invece la carriera cinematografica, ricordiamo che ha avuto nel 1991. Il primo film che lo ha visto parte del cast è stato Fatalità, diretto da Nini Grassia. Negli anni successivi sono arrivate diverse altre prove sul grande schermo. Tra queste è possibile citare Hotel Paura, film diretto da Renato De Maria, ma anche Baci e Abbracci, progetto che lo ha visto recitare davanti alla macchina da presa di Paolo Virzì (regista che ha esaltato il talento di nomi come Isabella Ragonese, Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi).

Paolantoni ha lavorato anche in pellicole come Tutti gli Uomini del Deficiente e Liberate i Pesci di Cristina Comencini. Tra i suoi ultimi film è possibile citare Una Festa Esagerata, pellicola del 2018 che lo ha visto diretto da Vincenzo Salemme.

Per quanto riguarda la vita privata, ricordiamo che l’attore, che non ha figli e neppure una relazione attualmente nota, non è mai stato sposato e ha dichiarato di non credere nel matrimonio.