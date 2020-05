Gemma Galgani è confusa | Anticipazioni Uomini e Donne 12 Maggio 2020

By

Gemma Galgani è confusa e non riesce ancora a scegliere quale dei due corteggiatori misteriosi scegliere. La dama infatti, non ha ancora dato l’esclusiva a nessuno dei due nuovi arrivati in studio, cercando di conoscerli il più affondo possibile prima di fare una scelta.

Nella puntata di domani però, sembra arrivare l’ennesima novità nella vita della dama che vede protagonista un altro uomo all’interno della sua vita. Di chi si tratta?

La Galgani da diverse settimane, sta portando avanti la conoscenza con alcuni cavalieri che si erano presentati misteriosamente all’interno del nuovo format. Non tutti però, si sono rivelati come la dama si aspettava, rimanendo per alcune versi delusa da ciò che ha visto.

Gemma Galgani è confusa

La dama in un primo momento ha conosciuto Sirius, cavaliere di soli ventisei anni con cui si sta trovando molto bene nonostante la grandissima differenza di età.

Tra di loro infatti, si è subito instaurata una forte chimica tanto che, Gemma ha deciso di continuare a conoscerlo fregandosene delle tantissime critiche che sta ricevendo.

In studio infatti, nessuno sembra essere contento della sua scelta, in primi Tina Cipollari ma anche la padrona di casa. Maria De Filippi infatti, più e più volte ha cercato di aprirle gli occhi, spiegandole la differenza di età e la differenza di pensiero tra lei e il cavaliere.

Gemma però, continua per la sua strada conoscendo sia Nicola (nickname Sirius) e sia l’altro cavaliere misterioso Cuore di Poeta. A differenza del primo, Cuore di Poeta e molto più vicino alla dama di età, mostrandosi pronto a conoscerla e a corteggiarla. Cosa succederà però nella puntata di domani?

La dama confusa a Uomini e Donne

La Galgani nella puntata di domani si mostrerà molto confusa su quale dei due corteggiatori portare avanti. Da una parte Sirius nonostante l’età si sta mostrando molto interessato alla dama, dall’altra parte Cuore di Poeta è molto più vicino a lei mentalmente.

Sembra che la dama però, debba ancora conoscere il terzo cavaliere misterioso con cui si è scritta durante il nuovo format. Nessuno infatti conosce ancora il suo volto e Gemma si troverà di fronte a ben tre nuovi cavaliere pronti a portarla fuori dal programma.

Quale sarà la scelta di Gemma Galgani nei confronti dei tre cavalieri misteriosi scesi per lei?