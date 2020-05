Gemma Galgani presentazioni ufficiali | Nuova coppia a Uomini e Donne

Gemma Galgani passa alle presentazioni ufficiali tanto che, il suo cavaliere parla di lei alla sua famiglia. Un passo in più verso la conoscenza che si prospetta una vera e propria relazione. Quali sono state la parole dei parenti di Sirius?

La dama del trono over Gemma Galgani continua la sua conoscenza con il cavaliere Nicola. Durante il nuovo format infatti, il cavaliere ancora misterioso, ha cercato in tutti i modi di conquistare il cuore della dama con parole romantiche e promesse speciali.

Nonostante avesse specificato fin da subito la sua giovane età (26 anni) Nicola di dimostra pronto a impegnarsi per rendere felice ad ogni costo Gemma. La dama è rimasta molto sorpresa il giorno dell’incontro quando, ha scoperto che realmente Sirius ha un’età molto più piccola a differenza sua.

Gemma Galgani presentazioni ufficiali

La dama anche se un po’ frenata dalla giovane età di Nicola, non si è tirata indietro cercando a tutti i costi di portare avanti una conoscenza. Per i telespettatori a casa, per il web e per le stesse persone in studio, Gemma sta commendo un grandissimo errore, non riflettendo su quello che potrebbe portare una relazione così “esagerata”.

Anche se Nicola continua a confermare il suo interesse per la dama e la voglia di conoscerla sempre di più, nessuno crede che tra i due possa crearsi una vera e propria storia d’amore.

La prima ad attaccare “la coppia” è stata proprio Tina Cipollari, convinta che Sirius stia prendendo in giro la dama arrivando a un solo e unico scopo.

Per Gemma Galgani però, questo è il momento delle presentazioni ufficiali visto che, il cavaliere ha finalmente confessato ai suoi genitori la voglia di corteggiare la dama.

Quali saranno state le parole della mamma del cavaliere?

Dama pronta per il fidanzamento

I genitori di Sirius nonché Nicola, erano all’oscuro del gesto folle fatto dal cavaliere pronto a tutti i costi a conquistare il cuore della dama. Sembrerebbe infatti che i suoi siano pronti ad accettare Gemma all’interno della famiglia, lasciando tutti senza parole.

Nicola infatti, ha riportato così le parole di sua madre: “C’è chi pensa che io possa bluffare, ma vi chiedo di parlare con mia madre. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità. Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma. Sia mia madre che mia nonna mi hanno detto: “Si vede che sei felice”. Spero che questa storia abbia un lieto fine”.



Non ci resta allora che vedere come andrà la conoscenza tra, Gemma e Nicola durante le prossime puntate di Uomini e Donne.