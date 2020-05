Il Commissario Montalbano – Il campo del vasaio – Anticipazioni 11 maggio

Il Commissario Montalbano andrà in onda con la puntata Il campo del vasaio nella prima serata di oggi, 11 maggio 2020. In questo nuovo appuntamento, Salvo verrà tormentato da uno strano sogno in cui dovrà prendere una decisione drastica. Superata la notte, si impegnerà per risolvere un nuovo mistero. Un cadavere è stato fatto a pezzi e ritrovato in un campo.

Le anticipazioni de Il Commissario Montalbano però ci rivelano anche altro: Mimì Augello è intrattabile. Il suo umore è più che nero e Salvo cercherà di vederci chiaro. Che cosa nasconde il braccio destro del poliziotto? In questa nuova puntata vedremo inoltre Belen Rodriguez in qualità di guest star. Il suo personaggio sarà Dolores Gutierrez, una donna che sarà connessa sia al delitto sia allo strano atteggiamento di Augello.

Il Commissario Montalbano – Il campo del vasaio – Trama

Salvo trascorre una notte turbolenta: nel sogno, viene avvisato dal Questore che Riina lo ha scelto come Ministro. Il boss di Cosa Nostra è diventato infatti Presidente del Consiglio e Salvo si ritrova di fronte ad un bivio. Poco dopo, Catarella cercherà di fargli cambiare idea: l’agente promette di sparare a Riina se solo Salvo oserà accettare l’incarico. Una volta sveglio, Il Commissario Montalbano viene informato di un nuovo caso. Un uomo è stato ucciso e fatto a pezzi. Le indagini non saranno facili, soprattutto perchè Mimì è scontroso con tutti e renderà la vita impossibile a tutto il commissariato.

Le anticipazioni de Il Commissario Montalbano ci confermano che ancora una volta il protagonista scoprirà il doppio mistero. Da un lato che la vittima è Giovanni Alfano, un ufficiale marittimo sposato con Dolores. Dall’altra che proprio la donna è il motivo del cambiamento di Augello. Mimì infatti ha una relazione segreta con Dolores, all’insaputa della moglie. Una scoperta che Salvo riuscirà a fare grazie al coinvolgimento di Ingrid, che invierà in missione super segreta per pedinare il suo fedele braccio destro. L’episodio è stato trasmesso inoltre l’anno successivo a Le ali della sfinge, in onda in replica la scorsa settimana.