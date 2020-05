Il Paradiso delle Signore ritorna il 12 maggio 2020 su Rai 1, con una puntata in replica. Le anticipazioni ci svelano che Marcello si metterà ancora più nei guai. La Pellegrino infatti lo porterà al cospetto di Conti per via del furto al magazzino. Intanto, Nicoletta cerca di non lasciarsi influenzare dalla presenza di Riccardo nell’atelier.

I Conti invece accolgono Berruti al Paradiso: per il grande evento, hanno cercato di fare le cose in grande. Anche Amato ha creato un caffè speciale solo in onore della celebrità sportiva. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore mettono l’accento anche su un piccolo conflitto fra Riccardo e Marta. La moglie di Vittorio infatti teme che il fratello abbia acquistato le quote solo per stare vicino a Nicoletta.

Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni puntata 12 maggio

Nel precedente episodio, Angela ha sorpreso il fratello a giocare d’azzardo con alcuni sconosciuti. Nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, la Pellegrino si presenta a casa di Angela per dirne quattro a Marcello: ha visto come fa il cascamorto con le clienti e non le va bene. Prima di andarsene, nota anche la presenza dei guanti che lo strozzino ha lasciato in casa la sera precedente. La ragazza lo riconosce subito: è un pezzo della collezione rubata dal magazzino. Senza mezzi termini, Roberta impone a Marcello di seguirla per confessare tutto a Conti. Il ragazzo ne approfitta così per attribuire il furto allo strozzino, sicuro che potrà liberarsene.

Per riuscire a distrarsi, Nicoletta accetta di rivedere le amiche a cena. Il suo pensiero però va ancora verso Riccardo, anche se nega di essere turbata dalla sua presenza nel magazzino. Grazie agli indizi di Marcello, la Polizia riesce a ritrovare tutta la merce rubata e Vittorio ne approfitta subito per festeggiare con la moglie. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Riccardo scoprirà che Nicoletta sarà fuori casa e deciderà di attenderla fuori da casa Amato per parlarle. Questa volta però è lei a baciarlo e a confessargli di non aver mai smesso di amarlo.