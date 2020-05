Maurizio Casagrande – Tutto su di Lui – Moglie, Figli, Film

By

Maurizio Casagrande è un famoso attore comico di cinema e teatro. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Dove e Quando è Nato

Maurizio Casagrande, figlio d’arte del celebre attore Antonio, è nato a Napoli il 4 novembre 1961. Ciò significa che il prossimo autunno compirà 59 anni.

Moglie

Maurizio Casagrande è sposato con Tiziana De Giacomo, attrice sua conterranea e classe 1983. La donna è presente su Instagram con un profilo tramite il quale condivide soprattutto dettagli della vita professionale. Non si hanno informazioni in merito ai figli della coppia.

Film

Maurizio Casagrande ha fatto parte del cast di numerosi film. Il suo esordio risale al 1998, quando è stato diretto da Vincenzo Salemme ne L’Amico del Cuore. Negli anni successivi, sono arrivate numerose altre pellicole. Tra queste è possibile citare, sempre per la regia di Salemme, il film Amore a Prima Vista e la pellicola A Ruota Libera.

Maurizio Casagrande ha girato diversi film con Salemme (un altro attore che ha lavorato tanto con lui è Francesco Paolantoni). Per quanto riguarda gli altri registi da cui è stato diretto, ricordiamo Simona Izzo, dietro alla macchina da presa per Lasciami per Sempre, ma anche Natale da Chef, pellicola che, invece, ha visto Casagrande diretto da Neri Parenti.

L’attore napoletano, che nel corso della sua carriera ha vinto diversi premi, si è cimentato anche come regista. Maurizio Casagrande ha infatti diretto il film Una Donna per la Vita, uscito nel 2012 e avente nel cast, oltre al regista, anche Neri Marcorè, Sabrina Impacciatore, Pino Insegno e Margareth Madè (giusto per fare alcuni nomi).