Oroscopo Paolo Fox – domani martedì 12 maggio 2020 – Previsioni pe Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 12 maggio 2020. Abbiamo appena cominciato una nuova settimana: vediamo quali segni, fra i primi 4, saranno maggiormente favoriti dagli astri. Complicazione legale per l’Ariete, il Toro ha il nervosismo alle stelle. Ancora tensione per il Cancro, mentre i Gemelli sono alla ricerca di affetti stabili. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 12 maggio 2020: Ariete

L’astrologo Paolo Fox ti dà un avvertimento: domani mattina potresti avere una complicazione. Se dovesse essere di tipo legale, ti converrebbe fare affidamento su di un professionista e armarti di molta pazienza. Nel corso della giornata andrà meglio, ma sarai messo di fronte a decisioni da prendere impegnative. Dedica più energia all’amore!

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 12 maggio 2020: Toro

Domani mattina comincerà col piede giusto, ma si concluderà co il malumore. Vorresti liberarti, una volta per tutte, di tensioni e regole! Tu sei un segno fra i più volitivi, ma hai forse vicino a te una persona che si lagna di continuo. E, come ben sappiamo, chi si lamenta e non mostra un po’ di spina dorsale, proprio non ti va giù.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 12 maggio 2020: Gemelli

Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, da domani pomeriggio fino a giovedì avrai un bellissimo quadro astrale: Luna, Venere e Mercurio in aspetto favorevole. I rapporti sentimentali e affettivi torneranno grandi protagonisti nella tua vita. L’unico neo di questo cielo sarà Marte opposto, che potrebbe procurarti ancora della tensione nervosa. Hai voglia di vivere degli affetti più solidi adesso. Entro l’estate riceverai una bella notizia.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 12 maggio 2020: Cancro

Le previsioni astrologiche di Paolo Fox preannunciano un martedì mattina disturbato dalla Luna in opposizione e come lo vivrai dipenderà dal tuo grado di sopportazione. È probabile che molti nati in Cancro abbiano avuto dei giorni piuttosto pesanti, per cui è normale non sentirsi del tutto sereni con gli altri. Nel pomeriggio l’umore si risolleverà. Tieni duro, perché ti aspetta un fine settimana all’insegna dell’amore!