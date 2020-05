Veronica Burchielli incidente in moto | Paura per l’ex di Uomini e Donne

Veronica Burchielli racconta sul suo profilo Instagram l’incidente in moto che l’ha vista protagonista durante la giornata di ieri. Cosa è successo alla ex tronista di Uomini e Donne?

Burchielli ex tronista di Uomini e Donne continua a essere molto attiva sul suo profilo Instagram. Dopo la fine della storia d’amore con Alessandro Zarino, Veronica cerca in ogni modo di distrarsi il più possibile. Ha infatti deciso di gettarsi su una delle sue più grandi passioni fin da piccola, la moto.

Veronica Burchielli incidente in moto

La ex tronista ha fin dalla tenera età la grandissima passione per le due ruote, al centro del gossip qualche settimana fa proprio per dei like al motociclista Andrea Iannone. Smentita fin dall’inizio da presunta frequentazione e la conoscenza con Iannone, Veronica è tornata alla sua vita di tutti i giorni, immersa dei tantissimi progetti che la vedono protagonista.

La giornata di ieri però, ha visto Veronica Burchielli in pericolo a causa di un incidente in moto durante un uscita veloce. A dare l’annuncio dello spiacevole momento, è stata proprio l’ex tronista durante la serata di ieri raccontando ai suoi follower l’accaduto.

La paura è stata tantissima ma Veronica ha voluto raccontare senza allarmare nessuno l’accaduto, così da lanciare l’ennesimo consiglio del giorno. Quali sono state le sue parole?

Paura per l’ex tronista di Uomini e Donne

Le parole dell’ex tronista hanno allarmato tutti i suoi fan dopo la grave notizia. L’incidente in moto di Veronica Burchielli ha infatti creato una grandissima confusione e preoccupazione.

Le sue parole infatti, hanno lasciato tutti molto sconvolti: “Apriamo con questa… si solo una volta ed è successo poco fa, vi racconto nelle prossime storie. A parte il gomito sto bene tranquilli”. Veronica ha raccontato il grandissimo spavento avuto ma per fortuna sembra non essere successo niente, per sua fortuna.