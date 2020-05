Anticipazioni Il Segreto – 13 maggio 2020 – Trama puntata

Il Segreto ritorna nel pomeriggio del 13 maggio 2020 con una nuova puntata: che cosa succederà questa volta ai compaesani di Puente Viejo? Isabel ha chiesto a Inigo di uccidere Matias. Non può tollerare che il rappresentante dei minatori metta a rischio la sua attività e sfidi il suo potere. Che cosa sceglierà di fare Maqueda? Soddisferà le richieste della Marchesa, oppure deciderà di seguire il suo intuito?

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano inoltre che Marta sceglierà di rivedere ancora Adolfo. La scusa come sempre è di recapitargli le lettere di Rosa, anche se appare chiaro che le sue intenzioni potrebbero essere ben altre. Adolfo del resto è un noto rubacuori e sembra proprio aver fatto breccia nella figlia maggiore di don Ignacio.

Il Segreto anticipazioni 13 maggio – Trama

Nell’episodio precedente, Il Segreto ci ha svelato il vero intento della Marchesa. La nobile ha cercato prima di portare dalla sua parte Ignacio, sicura che una frattura fra i potenti non possa che nuocere agli affari di entrambi. Insoddisfatta della sua reazione, ha scelto di raggiungere Inigo e affidargli un particolare incarico: Matias deve morire. Maqueda però non intende scendere a compromessi con i suoi valori e per questo rifiuterà la richiesta della nobile. Qualcosa ci dice però che Isabel riuscirà in qualche modo a mettere in atto il suo piano, anche se vorrà dire affidarsi all’aiuto di qualcun altro.

Rosa ha chiesto spesso alla sorella di incontrare di nascosto Adolfo per consegnargli le sue lettere. Il giovane de los Visos però ha già rivelato al fratello di trovare Marta attraente e di non sentirsi vincolato a Rosa. Il fascino di Adolfo sembra proprio aver fatto breccia: Marta ha già mostrato una forte difficoltà nel rivelare alla sorella le emozioni provate durante gli incontri con il figlio della Marchesa. Le anticipazioni de Il Segreto ci confermano che il consiglio di Manuela verrà ignorato ancora una volta: Marta incontrerà di nuovo Adolfo con la scusa delle lettere.