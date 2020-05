Bundesliga – Infortunati, squalificati e calciatori in dubbio 26a giornata

La Bundesliga è pronta a ripartire dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza Covid-19, e con questo campionato ripartono anche le scommesse, ma visto il lungo periodo di inattività saranno moltissimi gli appassionati del calcio tedesco in cerca di notizie su infortunati, squalificati e calciatori in dubbio in vista della 26a giornata. Sono proprio queste le notizie che daremo in questo articolo e cioè tutte le assenze in vista del prossimo impegno della Bundesliga.

Infortunati Bundesliga 26a giornata

Di seguito troverete la lista di tutti i calciatori infortunati Bundesliga, che non prenderanno parte alla 26a giornata:

Bayern Monaco: Coutinho (caviglia), Tolisso (caviglia)

Monchengladbach: Zakaria (ginocchio)

Wolfsburg: Gerhardt (trauma cranico), Guilavogui (ginocchio), William (ginocchio)

Hoffenheim: Adamyan (caviglia), Belfodil (ginocchio), Kramaric (caviglia)

Union Berlino: Becker (coscia)

Herta: Kalou (non incluso), Rekik (ginocchio)

Mainz: Zentner (ginocchio)

Dusseldorf: Bodzek (coscia), Morales (polpaccio), Steffen (ginocchio)

Paderbon: Mamba (ginocchio)

Squalificati Bundesliga 26a giornata

Questo l’elenco degli squalificati in Bundesliga per la 26a giornata:

Upamecano (Lipsia); Darida (Herta); Weghorst (Wolfsburg); Mateta (Mainz); Friedrich (Union Berlino); Klaassen (Werder Brema)

I calciatori in dubbio per la 26a giornata di Bundesliga

Elenco di tutti i calciatori in dubbio per la 26a giornata di Bundesliga aggiornato al 12 maggio 2020:

Borussia Dortmund: Can (muscolare), Reus (coscia), Schmelzer (muscolare), Schulz (muscolare), Witsel (inguine), Zagadou (ginocchio)

Schalke: Kabak (retro), Mascarell (inguine), Stambouli (metatarso)

Dusseldorf: Kownacki (ginocchio), Tekpetey (coscia)

Lipsia: Ampadu (retro), Konate

Friburgo: Kübler (ginocchio)

Augsburg: Giefer (piede), Schieber (polpaccio)

Wolfsburg: Camacho (caviglia)

Francoforte: Russ (tendine di Achille)

Colonia: Czichos (collo), Hauptmann (idoneità partita), Jakobs (idoneità partita)

Mainz: Bell (caviglia)

Union Berlino: Andersson (ginocchio), Gogia

Bayern Monaco: Süle (strappato ACL)

Werder Brema: Füllkrug (strappato ACL), Möhwald (ginocchio), Toprak ( polpaccio)

Leverkusen: Volland (piede)