Film Stasera in Tv – Mission: Impossible Fallout – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Mission: Impossible – Fallout. Produzione statunitense del 2018 per la regia di Christopher McQuarrie con Tom Cruise. Il film va in onda in prima visione assoluta sui canali non a pagamento in Italia. Il giudizio della critica è stato decisamente positivo sopratutto per quanto riguarda le scene d’azione nonostante la pellicola sia la sesta della serie di Mission Impossible. In un’intervista il regista Christopher McQuarrie ha rivelato che si sta già pensando a Mission: Impossible 7 e che, al riguardo, Tom Cruise ha delle idee veramente ambiziose, una delle quali sarebbe quella di ambientare qualche scena nello spazio. La notizia della possibilità di girare una scena sulla ISS con la collaborazione della NASA è stata confermata qualche giorno fa.

Mission: Impossible Fallout – Trama

Ethan Hunt riceve a Belfast l’ordine di una nuova missione impossibile: recuperare una valigia di plutonio e scovare i cattivissimi che immancabilmente vogliono metterci le mani sopra. Sulle tracce di John Lark, il misterioso finanziatore del rapimento di uno scienziato anarchico ed esperto in armi nucleari, ritrova a Berlino i compagni di sempre: Benji e Luther, a cui salva la pelle compromettendo la missione. E adesso tocca riparare, lanciandosi sul cielo di Parigi per (s)mascherare Lark e incontrare la Vedova Bianca, un’intermediaria sexy e letale. Come a ogni missione, niente andra’ come previsto.

Mission: Impossible Fallout – Trailer Video

Mission: Impossible Fallout – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Mission: Impossible – Fallout Genere: Azione Durata: 2h 15m Anno: 2018 Paese: USA Regia: Christopher McQuarrie Cast: Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg, Rebecca Ferguson



Mission: Impossible Fallout – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Canale 5, (canale 5 del digitale terrestre, anche 505 in HD), alle ore 21.21 di oggi, martedì 12 Maggio 2020. La programmazione di Canale 5 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con Striscia La Notizia.