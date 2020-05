Giovanna Abate è finalmente arrivata al confronto finale con il suo cavaliere misterioso.

L’Alchimista infatti, sembra essere pronto a mostrarvi in volto alla tronista che per settimane ha corteggiato con parole e giochi enigmatici.

Durante la puntata di domani infatti, ci sarà l’ennesimo colpo di scena per quanto riguarda il suo percorso che ormai da diversi mesi continua senza sosta.

Anche durante la quarantena dovuta all’emergenza sanitaria in Italia a causa del Codiv-19, Giovanna Abate ha avuto la possibilità di poter partecipare al nuovo format di Uomini e Donne.

Giovanna Abate grande passo

La tronista ha colto l’occasione del nuovo format per conoscere nuovi corteggiatori misteriosi pronti a corteggiarla senza nessuna riserva. Grazie a Maria De Filippi infatti, Giovanna è riuscita a conoscere l’Alchimista, che nelle ultime settimane è diventato per lei un chiodo fisso.

Per diverse settimane anche durante le puntate andate in onda, il corteggiatore non ha voluto mostrarsi per paura che, l’apparenza fisica di dimostrasse meno o più interessante di quella mentale.

Proprio per questo, la conoscenza con Giovanna è sempre stato solamente scritto e a parole. Senza potersi mai guardare in faccia grazie a una maschera che lui stesso ha più volte indossato. La puntata di domani però, vedrà un grandissimo colpo di scena scelto nuovamente dallo stesso corteggiatore. Cosa succederà a Giovanna Abate che si mostra pronta al grande passo?

L’Alchimista si toglie la maschera

Durante la puntata di domani, il corteggiatore prenderà una grandissima decisione, mostrandosi finalmente a Giovanna e all’interno studio. Dopo tantissime settimane di attesa finalmente la tronista potrà vedere chi si nasconde dietro la maschera.

Sul web sono moltissimi i nomi che sono emersi, scommettendo su chi sia realmente il corteggiatore misterioso di Giovanna. Nessuno infatti sa chi è realmente l’Alchimista nonostante i tantissimi gossip che ne girano intorno. Domani per l’appunto, sarà una vera e propria novità per tutti i telespettatori ma anche per l’intero studio.

Tutti però, sperano che Giovanna non rimanda delusa dal suo aspetto fisico dopo i tantissimi messaggi e la conoscenza che tra i due si è ormai instaurata.