Giulio Raselli rapporti interrotti | Passato turbolento a Uomini e Donne

Giulio Raselli racconta i suoi rapporti interrotti con persone che sono state importanti nella sua vita. Sul suo profilo Instagram infatti, risponde a una domanda che lascia tutti sorpresi.

L’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli in queste settimane di quarantena ha deciso sempre di più di aprirsi con i propri fan. Molto spesso infatti, si è ritrovato a parlare di momenti importanti della sua vita, mostrandosi molto meno duro di quello che è apparso all’interno del programma. La storia d’amore con Giulia D’Urso continua a gonfie vele nonostante alcune discussioni stupide e dovute alla pressione psicologica del momento difficile per l’Italia.

Entrambi infatti si mostrano molto stanchi e provati, proprio come tutti gli italiani a causa dell’emergenza sanitaria italiana dovuta dal Codiv-19. Durante le ultime settimane però, Giulio ha deciso di mostrare un nuovo lato di lui rispondendo a domande molto intime e importanti.

Giulio Raselli rapporti interrotti

Nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di aprirsi ancora di più con i propri fan rispondendo a qualsiasi domanda. Tra le tantissime domande infatti, sono arrivati messaggi intimi riferiti alle sue relazioni passate e alle sue storie d’amore.

Giulio Raselli prima di conoscere la sua attuale fidanzata Giulia D’Urso, corteggiava a Uomini e Donne Giulia Cavaglià, salito poi sul torno dopo non essere stato scelto.

L’ex tronsita però ha un passato che non sembra aver voglia di raccontare a tutti, rispondendo così molto vagamente ma in modo chiaro e sincero alla domanda sulle sue ex fidanzate.

La vita sentimentale di Giulio sembra infatti rimanere un vero e proprio enigma per i suoi follower, curiosi di scoprire il suo passato tenebroso.

Ex tronista confessa tutto

Poche ore fai Giulio ha deciso così di rispondere alle domande sui rapporti con le sue ex fidanzante, lasciando tutti molto curiosi delle risposte date.

Nessuno dei suoi fan infatti, si aspettava una risposta del genere pensando di conoscere il tronista e il suo carattere così duro.

Le parole di Giulio Raselli suoi suoi rapporti interrotti con le sue ex fidanzate, sono state chiare e sincere fin da subito. L’ex tronista ha così risposto: “Nessun genere di rapporto, a mio modo di vedere, è la soluzione migliore”.

L’ex tronista afferma quindi di non mantenere nessun rapporto con le sue ex fidanzate, lasciando così tutti i fan molto soddisfatti.