Sei stata lasciata o trattata male da un uomo che risponde con noncuranza alle tue lacrime? Puoi avere conferma della sua insensibilità in base al segno zodiacale. Gli uomini più insensibili dello zodiaco: ecco chi sono.

L’Ariete

Tra gli uomini più insensibili dello zodiaco figura l’Ariete. Sia gli uomini che le donne del segno hanno la caratteristica preponderante della completa assenza di empatia. Ciò significa che non hanno la minima compassione o comprensione del dolore del prossimo che anzi, a loro fa ridere. L’uomo Ariete non ha un minimo di sensibilità, non considera la partner come una persona che può essere ferita nei sentimenti. Vi lascerà senza problemi e le vostre lacrime lo faranno divertire.

Il Leone

Tanta forza, tanta potenza, tanto orgoglio ma sensibilità pari a zero. L’uomo Leone è fondamentalmente un egocentrico narcisista, poco incline all’essere empatico e sensibile. Ciò che gli interessa è solo ed esclusivamente la gratificazione del proprio ego. Se gli piacete si impegna a conquistarvi con tutte le sue forze ma appena raggiunto l’obiettivo si stanca, si dilegua e non ha problemi pure a trattarvi male perché secondo lui lo infastidite. Meglio lasciar perdere uno così.

L’Acquario

Tra gli uomini più insensibili dello zodiaco troviamo l’Acquario, il menefreghista dell’oroscopo. Capire cosa prova un uomo Acquario è estremamente difficile tanto il suo atteggiamento è un muro di indifferenza. In genere parlare a un uomo Acquario è come parlare da soli, risponde solo ad argomenti che lo interessano come il risultato dell’ultima partita di calcio. Quando litiga l’Acquario è un fiume di parole, che tende a offendere e dire cose molto pesanti con l’intento di ferire chi ha di fronte. Quando la tempesta passa non chiede neanche scusa ma fa finta di niente. L’uomo Acquario non sopporta le dimostrazioni d’affetto, piuttosto scappa.

Il Vergine

Tanto cervellotico quanto insensibile, l’uomo Vergine è un enigma da lasciare a se stesso. E’ inutile perdere tempo a cercare di capirlo: non conosce l’empatia e basta o almeno si limita a far finta di conoscerla quando è all’inizio di un corteggiamento. L’uomo Vergine digerisce con difficoltà qualsiasi manifestazione di affetto esagerata ma questa è comunque una scusa. Chi scappa, rifiuta qualsiasi tipo di confronto o non risponde agli sms, non è certo una persona sensibile.

Il Sagittario

Gli uomini più insensibili dello zodiaco: chiude la classifica il Sagittario. I nati del segno hanno la caratteristica del non riflettere prima di agire per cui peccano di insensibilità nei confronti di chi hanno di fronte. I Sagittario hanno un atteggiamento misterioso, sembrano coinvolti ma in realtà non lo sono per niente. Vivono emozioni contraddittorie e possono diventare estremamente insensibili nei confronti degli altri.