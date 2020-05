Il Paradiso delle Signore – Riassunto e replica – Puntata 11 maggio 2020

Il Paradiso delle Signore è andato in onda ieri, 11 maggio 2020, con una puntata in replica. Nicoletta continua a pensare a Riccardo, anche se si dimostrerà furiosa quando scoprirà che ha acquistato le quote di Umberto. La Cattaneo preferisce scrivere tutto nel suo diario sperando che nessuno la scopra: Silvia però ne leggerà alcune pagine.

Intanto, Riccardo e Umberto sono sempre più in conflitto. Marcello invece approfitta della casa della sorella per organizzare un incontro d’azzardo con alcuni uomini loschi. La ragazza tuttavia lo coglierà sul fatto. Continua a leggere il nostro riassunto de Il Paradiso delle Signore per scoprire che cosa è successo.

Il Paradiso delle Signore – Riassunto puntata e replica

Abbiamo lasciato il nostro magazzino in balia di diversi eventi: nell’episodio precedente de Il Paradiso delle Signore, Riccardo decide di approfittare della difficoltà economica del padre per rilevare le sue quote del magazzino. Nella nuova puntata, il giovane Guarnieri continuerà a far pesare ad Umberto di aver fallito dal punto di vista finanziario. Il ragazzo però ha scelto di diventare socio di Vittorio anche per un altro motivo: vuole riconquistare Nicoletta. Anche se la notizia del suo ingresso in società non farà felice la Cattaneo.

Molti però nutrono dei dubbi sul fatto che Nicoletta non provi più nulla per Riccardo. Silvia per prima: approfittando dell’assenza della figlia, leggerà il suo diario e scoprirà la verità. Su consiglio di Agnese, la donna deciderà poi di parlare con Cesare per convincerlo a chiedere un trasferimento con tutta la famiglia. Marcello invece è di nuovo nei guai: non ha perso il vizio del gioco e deluderà ancora una volta Angela. La ragazza infatti lo sorprenderà in casa sua con alcuni sconosciuti: uno di questi, il più pericoloso, le regalerà un paio di guanti rossi. Per rivedere la puntata de Il Paradiso delle Signore, accedi su Raiplay con i tuoi dati oppure effettua la registrazione.