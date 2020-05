Lite Balotelli e Chiellini – Cosa è successo su Instagram?

Nei giorni scorsi è scoppiata una violenta lite tra Balotelli e Chiellini, i quali si sono dati battaglia a colpi di dichiarazioni a distanza.

Tutto è iniziato per un’intervista rilasciata del difensore della Juventus e capitano della Nazionale al quotidiano “La Repubblica”, nella quale Chiellini parlando del libro scritto sulla sua carriera ha confermato alcune righe scritte contro l’attaccante. Nel libro Chiellini ha dichiarato che Balotelli è una persona negativa e lo ho confermato nell’intervista con le seguenti parole: “Nel libro dico che Balotelli è una persona negativa e senza rispetto per il gruppo e lo confermo. Nella Confederations Cup in Brasile nel 2013 non ci diede una mano in nulla, roba da prenderlo a schiaffi”.

La replica di Balotelli a queste dichiarazioni non si è fatta attendere, infatti l’attaccante attualmente in forza al Brescia ha detto la sua su Chiellini attraverso il proprio profilo Instagram: “Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano. Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”.

La pace a Le Iene

La lite si è conclusa grazie all’intervento de Le Iene, che ha permesso ai due di avere un faccia a faccia in tv che sarà trasmesso questa sera su Italia 1.

Nel faccia a faccia Balotelli ne è uscito sicuramente vincitore con le sue dichiarazioni: “Anche se inaspettatamente mi hai pugnalato alle spalle, ti voglio comunque bene, abbraccio, grande!”.

La risposta di Chiellini: “Ero indeciso se metterlo (in riferimento alla critica), però non raccontare nulla è brutto, mi sembrava da falso e ipocrita. Mi prendo annessi e connessi. Sbagliando ho imparato tanto e continuo a farlo giorno dopo giorno”.

Poi i due sono passati a battute scherzose con l’attaccante che ha affermato: “È la prima volta in vita mia che il casino l’hai fatto tu e non l’ho fatto io!”.

La pronta replica di Chiellini: “Ero invidioso! Perché nella vita per migliorare bisogna sbagliare! Ci sono stati degli screzi, a me dispiace ma qualcosa dovevo dire. Mario, poi ti avrei scritto fra un po’, te lo dirò di persona, più avanti”.

Pace fatta non si sa se di facciata oppure no, ma almeno i due hanno avuto un chiarimento seppur a distanza aspettando di incontrarsi di persona.