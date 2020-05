Lucia Mascino è Sandra Neri – La scheda – Io sono Mia

Lucia Mascino è Sandra Neri nel film Io sono Mia, che racconta una parte della vita della Martini. In questo nuovo lavoro, l’attrice interpreta un personaggio fittizio che trae spunto dalla figura del giornalista Paolo Butturini. E’ stato lui infatti a intervistare la cantante per Epoca in occasione del suo ritorno sul palcoscenico.

Lucia Mascino assume quindi il ruolo di instaurare un legame intimo conl’artista, una sorta di complicità di genere. Come ha sottolineato il giornalista intervenendo in qualche sito, l’intervista è reale: iltitolo, Vi scongiuro, racconta “Lo strano caso di Mia Martini cantante ‘portasfortuna’”.

Lucia Mascino è Sandra Neri in Io sono Mia – Il personaggio

Non sappiamo perchè per il personaggio di Butturini sia stata scelta Lucia Mascino, che vedremo nei panni di Sandra. Lo stesso giornalista infatti ha difeso a spada tratta più volte la vita della Martini ed è evidente come non abbia voluto prendere le distanze dal film, come è accaduto con altri volti noti dello spettacolo. Ci sono forti possibilità tuttavia che il regista abbia voluto in qualche modo puntare il dito contro un ambiente fortemente maschilista. Lo stesso che ha travolto la carriera della cantante, a causa della scusa che portasse sfortuna.

Nella pellicola, Sandra Neri avvicinerà comunque Mia subito dopo la sua esibizione a Sanremo ’89. Ed è in quel momento che parlerà proprio dei nomignoli che le sono stati affibbiati: jettatrice, portajella. “Tutto è cominciato nel 1970″, ha detto Mimì a Butturini, “allora cominciavo ad avere i miei primi successi. Fausto Taddeu, un impresario soprannominato ‘Ciccio Piper’ perchè frequentava il famoso locale romano, mi propose un’esclusiva a vita. Era un tipo assolutamente innaffidabile e rifiutai“.

Inizia così la disavventura di Mimì: qualche giorno dopo due ragazzi perdono la vita tornando da un concerto tenuto in Sicilia. Due passeggeri del pulmino su cui viaggiava la stessa Martini. Da quel momento in poi, ha detto la cantante, Ciccio Piper inizia a diffondere la voce sul fatto che portasse sfortuna.