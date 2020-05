Natalia Paragoni – Tutto su di Lei – Altezza, Iene, Andrea Zelletta

Natalia Paragoni è una giovane influencer diventata famosa a seguito della sua partecipazione a Uomini e Donne.

Dove e Quando è Nata

Natalia Paragoni è nata a Sondrio il 24 dicembre 1997. Ciò significa che ha compiuto da pochi mesi 22 anni.

Altezza

Natalia Paragoni è alta 1,70.

Carriera

Prima di approdare come corteggiatrice nello studio di Maria De Filippi, Natalia Paragoni ha posato come modella e ha lavorato come ombrellina sulle piste della moto GP. Per diverso tempo, ha lavorato come estetista. A dimostrazione della sua passione per la bellezza, è possibile citare la presenza, sul suo seguitissimo profilo di Instagram, di numerosi tutorial di trucco.

Le Iene

Di Natalia Paragoni si sta parlando molto in queste ore in quanto, grazie alla redazione de Le Iene, la giovane influencer e il fidanzato Andrea Zelletta sono finiti al centro di un esperimento dedicato all’amore in quarantena.

I giornalisti del programma di Davide Parenti hanno fatto uno scherzo alla giovane, facendole credere di essere stata tradita dal fidanzato. Lui, come poco fa accennato, è il modello tarantino Andrea Zelletta. Ex volto delle campagne di brand come Armani e D&G, l’ha scelta come sua compagna di vita nell’edizione 2018/2019 di Uomini & Donne.

I due hanno iniziato fin da subito a convivere, condividendo spesso sul proprio profilo Instagram i dettagli relativi alla quotidianità di coppia. I progetti per il futuro sono importanti. I ragazzi, infatti, hanno spesso parlato di formare assieme una famiglia.