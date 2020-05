Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 13 maggio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 13 maggio 2020. Siamo arrivati a metà settimana: scopriamo cosa ci riservano le stelle nelle prossime ore. Quali segni avranno maggior fortuna domani? Problemi sul lavoro per l‘Ariete, giornata nervosa per il Toro. I Gemelli si trascinano dall’anno scorso dei problemi economici, mentre il Cancro recupera in amore. Di seguito, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 13 maggio 2020: Ariete

Ti aspetta un mercoledì interessante, grazie ai favori della Luna e di Venere. In questi giorni il lavoro ti dà qualche grattacapo di troppo: c’è un superiore piuttosto dispotico o forse sei stato accusato di qualcosa e dovrai affidarti a un avvocato. Molto presto Marte sarà in aspetto negativo e ti costringerà a maggior prudenza. L’amore, per fortuna, va meglio. Come indica l’oroscopo di Paolo Fox, domani i single potrebbero cercare un nuovo incontro, anche virtuale.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 13 maggio 2020: Toro

Domani e giovedì dovrai avere massima accortezza: il nervosismo che provi potrebbe spingerti a rispondere male a qualcuno, con il rischio di innescare una discussione accesa. L’astrologo Paolo Fox ti invita a curare di più la forma fisica, perché la tensione di questo periodo potrebbe riversarsi sul corpo. Sei stressato soprattutto per via delle finanze: i piani che avevi in programma dovranno essere spostati alla seconda parte dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 13 maggio 2020: Gemelli

Nelle prossime 48 ore potrebbe arrivarti una bella notizia: non ti aspettare nulla di clamoroso, ma un piccolo miglioramento, sì. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, domani Marte in aspetto contrario potrebbe ostacolare il tuo percorsi e provocarti qualche fastidio. A cominciare dai problemi economici che, purtroppo, non hai ancora del tutto risolto.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 13 maggio 2020: Cancro

Domani avrai una giornata piacevole in amore, ma sarà soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato che le stelle ti regaleranno emozioni intense: preparati! Se hai vissuto dei problemi importanti nei giorni scorsi, potrai contare sul sostegno degli astri per riacquistare maggiore forza. Ottimi i rapporti interpersonali nel fine settimana.