Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 13 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani mercoledì 13 maggio 2020. Eccoci arrivati a metà settimana: cosa succederà domani? Massima cautela per il Leone, la Vergine ha complicazioni in amore. La Bilancia deve risolvere problemi lavorativi, mentre lo Scorpione avrà un mercoledì stressante. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per i 4 segni centrali.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 13 maggio 2020: Leone

Domani e giovedì saranno due giornate a rischio discussioni: l’astrologo Paolo Fox ti invita a usare massica prudenza nelle relazioni con gli altri. Tu sei una persona sempre molto calma e accondiscendente, ma nelle prossime 48 ore potresti considerare seriamente l’ipotesi di troncare un rapporto. Ad ogni modo, questo rimane un periodo buono per le coppie che desiderano avere un figlio.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 13 maggio 2020: Vergine

Continui ad avere complicazioni in amore. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox le ragioni potrebbero essere due: o sei lontano fisicamente dalla tua dolce metà oppure c’è dell’acredine non risolta nella coppia. Domani cerca di non metterti in competizione con il partner, soprattutto se uno dei due ha problemi nel lavoro. Nei prossimi giorni, poi, Marte ci metterà il carico da undici, costringendo a prendere una decisione drastica.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 13 maggio 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani e giovedì dovresti dare sfogo alla tua creatività e alle emozioni positive. Hai bisogno di crearti un angolino di pace tutto tuo, considerati i problemi che vivi nel lavoro. Giove dissonante potrebbe causarti dei contrasti spiacevoli con i colleghi. Per fortuna ci sarà Saturno in aspetto favorevole, disposto a regalarti nuove possibilità.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 13 maggio 2020: Scorpione

Preparati a due giornate, quelle di domani e giovedì, piuttosto faticose: come preannuncia Paolo Fox vivrai dello stress emotivo che toccherà sia la sfera sentimentale che quella lavorativa. Qualcosa non sta filando liscio come vorresti! In compenso giovedì ci saranno Marte e la Luna favorevoli a darti manforte, specialmente in amore.