Tom Cruise – Tutto su di Lui – Film, Altezza, Top Gun

Thomas Cruise Maphoter IV: questo il nome completo di Tom Cruise, uno degli attori più celebri di Hollywood. Nato a Syracuse il 3 luglio 1962 – il che significa che la prossima estate compirà 58 anni – ha girato tantissimi film di successo. Scopriamo assieme i principali.

Tom Cruise – Film

Tom Cruise, che si è formato con dei corsi di recitazione serali, ha esordito sul grande schermo con un maestro del cinema italiano. Stiamo parlando di Franco Zeffirelli che, all’inizio degli anni ’80, lo ha diretto in Endless Love.

Negli anni successivi, sono arrivati altri capolavori che hanno visto l’allora giovanissima promessa della recitazione davanti alla macchina da presa di grandi come Francis Ford Coppola, che lo ha diretto in I Ragazzi della 56ma Strada.

Nel 1986, Cruise ha visto la sua consacrazione a star internazionale grazie a Top Gun. Il personaggio di Pete “Maverick” Mitchell diventa una delle sue interpretazioni migliori. Ad essa seguono altre straordinarie performance da attore.

Giusto per ricordare le più importanti, facciamo cenno al film Nato il Quattro Luglio, pellicola del 1990 che gli è valsa la conquista della nomination all’Oscar come miglior attore protagonista. Per il medesimo film, nel 1990 ha vinto il Golden Globe come miglior attore in un film drammatico. Tra gli altri personaggi iconici, è fondamentale ricordare quello dell’agente Ethan Hunt nella saga di Mission Impossibile, il cui settimo capitolo è previsto per fine 2021.

Top Gun

Di Top Gun, film storico di Tom Cruise, stava per arrivare il sequel, dal titolo Top Gun: Maverick. L’emergenza Coronavirus ha però interrotto le riprese. A inizio aprile, è stata ufficializzata l’uscita della pellicola a dicembre. A dire la sua in merito ci ha pensato Cruise stesso che, con un tweet, ha inviato i fan a resistere per qualche mese dato che hanno già aspettato 34 anni.