Veronica Ursida rispetta le regole | Attacco contro Gianni a Uomini e Donne

Veronica Ursida si mostra forte e rispetta le regole nonostante le tantissime critiche avute durante la puntata di ieri. La dama di Uomini e Donne una volta in camerino si sfoga con i suoi follower e decide di dire la sua contro Gianni Sperti. Quali sono state le parole della dama?

La dama del trono over Veronica Ursida sembra non riuscire mai ad essere serena durante le sue conoscenze. Ognuna di esse infatti sembra partire nel migliore dei modi per poi rovinarsi man mano che l’interesse cresce. Durante questa settimana Veronica aveva deciso di continuare la conoscenza con Giovanni nonostante i grandissimi dubbi.

Veronica Ursida rispetta le regole

Ursida si mostra così vogliosa di conoscere il cavaliere nonostante le tante perplessità che le ha lasciato durante il corso delle settimane. Dopo quasi un mese di conoscenza, la dama infatti non si sente ancora pronta di vivere il tutto fuori dalle telecamere mantenendo anche le distanze imposte.

Per Gianni Sperti però, il comportamento della dama nasconde qualcosa di più profondo. L’opinionista infatti non la trova affatto sincera nei confronti di Giovanna, accusandola di essersi frenata per qualcosa che non vuole confessare in studio.

La conoscenza tra loro due si mostra molto strana agli occhi dei telespettatori e degli stessi presenti in studio. Le critiche di Gianni hanno però ferito Veronica che decide di sfogarsi su proprio profilo Instagram.

Dama contro Gianni Sperti

Subito dopo la puntata andata in onda ieri, Veronica Ursida si mostra delusa e arrabbiata per le critiche lanciate all’interno dello studio da Gianni Sperti e Roberta Di Padua. La dama infatti ha deciso di lanciare un messaggio chiaro e significativo sul suo profilo Instagram, confrontandosi e cercando l’appoggio dei loro follower.

Secondo il suo pensiero infatti Gianni avrebbe sbagliato a giudicarla in quel modo, accusandola di aver qualcosa da nascondere. Il punto di vista di Veronica invece è totalmente diverso, spiegato il motivo per il quale si sente molto frenata nel contatto fisico.

Le sue parole chiare e decise hanno affermato che: “Me stessa sempre e comunque! Anche se incontro alle critiche! Abbiamo tutti aspettato un momento migliore per poter ab bracciare chi volevamo e sono adulta ed intelligente a rispettare le regole che ci sono in Italia”. Così Veronica Ursida si giustifica per il suo modo freddo e distaccato nei confronti del cavaliere che sta frequentando, sarà realmente così?