Calciomercato Inter – Werner il preferito di Conte per sostituire Lautaro

Calciomercato Inter sempre più in fibrillazione in vista del prossimo anno, quando la squadra nerazzurra non potrà permettersi un’altra stagione da comprimaria, ma dovrà lottare fortemente per aggiudicarsi lo scudetto. Proprio per questo motivo le manovre di mercato sono sempre più serrate e si sta tentando fin d’ora di rafforzare la rosa a disposizione di Conte.

Il probabile addio di Lautaro

Nonostante la società nerazzurra stia cercando in tutti i modi di fare muro con il Barcellona il futuro di Lautaro Martinez sembra sempre più intenzionato a pressare per il passaggio in blaugrana, dove è fortemente richiesto dal suo compagno di nazionale Leo Messi. E’ sempre più difficile trattenere un calciatore contro la propria volontà e soprattutto dopo la bufera dovuta al Covid-19 nessuna società si può permettere di rifiutare un’offerta faraonica, c’è infatti bisogno di affrontare la crisi economica con la quale il calcio dovrà fare i conti quest’estate.

Questo è forse il motivo principale per il quale sembra se non scontata ma sicuramente abbastanza realistica una cessione del “Toro” argentino, per poi trovare un sostituto all’altezza per far coppia con Lukaku.

L’ipotesi Werner

L’Inter non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio di Lautaro e per questo è in forte pressing sull’attaccante tedesco del Lipsia e della nazionale tedesca Timo Werner. Il calciatore sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato ed ha già dichiarato che non vuole trasferirsi al Bayern Monaco, ma che è tentato da un’avventura all’estero.

Werner è seguito con molta attenzione anche dal Liverpool, ma nella squadra di Klopp difficilmente sarebbe titolare avendo davanti il tridente formato da Salah-Firmino-Manè, mentre l’Inter potrebbe permettergli di essere il titolare accanto a Lukaku, visto che il tedesco ama svariare su tutto il fronte d’attacco.

Conte stravede per l’attaccante del Lipsia e lo ha messo in cima alla sua lista dei desideri in caso di cessione di Lautaro Martinez.