Gli amanti di Uomini e Donne sicuramente saranno felici per la puntata di domani.

Le sorprese come ogni volta non sono ancora finite, Maria De Filippi infatti senza non smentirsi mai lanciando durante ogni puntata una nuova bomba.

La conduttrice nella messa in onda di domani si troverà contenta di mostra finalmente chi si nasconde dietro alla maschera dell’Alchimista. Giovanna Abate infatti, si trova davanti a una scelta, carica e felice di poter vedere chi si nasconde dietro ai tantissimi messaggi e alle parole dette.

DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 13 Maggio 2020

Nonostante i tantissimi gossip che girano interno all’identità dell’Alchimista, durante la puntata di domani vedremo in realtà chi è il corteggiatore che ha perso la testa per Giovanna. La paura della conduttrice sta però nel trovare Giovanna poco coinvolta e felice di ciò che potrà vedere dietro la maschera.

Le conoscenze delle altre coppie over continuano però con alcune complicanze come quella di Gemma Galgani con il suo cavaliere Sirius che vedrà un risvolto tragico.

La diretta di Uomini e Donne potete seguirla in tv su Canale 5, su Mediaset Play o direttamente qui sotto.