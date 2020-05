Enzo Capo stanco di Pamela | Anticipazioni Uomini e Donne 14 Maggio

Enzo Capo è stanco di doversi giustificare dai continui attacchi di Pamela Barretta dopo la fine della sua relazione. L’ex cavaliere infatti, torna direttamente in studio portando con se le prove della mancanza di rispetto che la dama ha avuto nei suoi confronti.

Questa volta Enzo, sembra avere chiaro come umiliare nuovamente Pamela, cosa succederà durante la puntata di domani?

Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere nuovamente la ex coppia nello studio di Uomini e Donne. Maria De Filippi infatti, dopo la scorsa settimana sembra voler tornare sull’argomento per approfondire le dinamiche e le motivazioni che li hanno spinti a lasciarsi.

Enzo Capo stanco di Pamela Barretta

L’ex cavaliere durante la puntata di domani tornerà in studio per spiegare il vero motivo per il quale si è stancato della ex dama. Tra di loro nonostante i bellissimi viaggi, le foto su Instagram e i momenti felici, sembra esserci ben altro. Nascosti dietro le quinte della loro relazione, Enzo racconta quanto la dama sia stata poco carica e rispettosa nei suoi confronti.

La discussione porterà a scoprire che, la litigata è stata causata anche da Armando Incarnato. Pamela e il cavaliere infatti, si conoscono da ormai diversi anni e ritrovati a un evento, hanno deciso di ballare insieme. Il ballo sensuale li mostrava molto complici tanto da scatenare in Enzo una vera e propria gelosia incontrollata.

Armando Incarnato terzo incomodo

Nella puntata di domani infatti l’ex cavaliere mostrerà le foto che li mostra abbracciati a ballare, accusando Barretta di avergli mancato di rispetto fin da quel momento. La ex dama però, inizierà l’ennesima discussione che porterà entrambi a lanciarsi parole forti fino all’intervento di Maria De Filippi.

Entrambi ormai sembrano lontani anni luce e un riavvicinamento non sembra affatto possibile. Capo infatti si mostra arrabbiato e deluso dal comportamento di Pamela, pronto a accusarla di tutto quello che le ha fatto passare in questi mesi.

Secondo Enzo la dama avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti da gennaio, mostrandosi più fredda e distaccata nei suoi confronti. Questo avrebbe portato a tantissime discussioni che alla fine non hanno portato a un lieto fine.

Quale sarà la conclusione nella puntata di domani?