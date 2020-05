Film Stasera in Tv – Io sono tempesta – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Io sono Tempesta. Produzione italiana del 2017 per la regia di Daniele Luchetti con Marco Giallini ed Elio Germano. Scritto insieme a Sandro Petraglia e Giulia Calenda, il film di Luchetti si sposta ben presto sul terreno della farsa e trova nella felice performance dei suoi due protagonisti, Marco Giallini ed Elio Germano, il primo punto a favore di una commedia che pur non raccontando nulla di nuovo si lascia vedere con gusto.

Io sono tempesta – Trama

Lo sfacciato imprenditore romano Numa Tempesta è sul punto di chiudere un accordo per la costruzione di una nuova metropoli in Kazakistan. Un affare da miliardi che spiega bene il tenore delle sue operazioni. Ma il suo essere stato tanto spregiudicato, al punto da risultare “senza fissa dimora” perché vive in alberghi di lusso, lo porta ad una condanna per un reato commesso in passato. Da scontare ai servizi sociali proprio in una cooperativa che aiuta i senzatetto. Per Numa sarà un’esperienza particolarmente complessa. L’unico che sembra volerlo aiutare è Bruno, un senzatetto che vive per strada col figlio dopo la separazione con la moglie…

Io sono tempesta – Trailer Video

Io sono tempesta – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Io sono tempesta

Genere: Commedia

Durata: 1h 40m

Anno: 2017

Paese: Italia

Regia: Daniele Luchetti

Cast: Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco

Io sono tempesta – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai Movie, (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi, mercoledì 12 Maggio 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Totò, Vittorio e la dottoressa.