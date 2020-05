Film Stasera in Tv – Rogue One: A Star Wars Story – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Rogue One: A Star Wars Story. Produzione statunitense del 2016 per la regia di Gareth Edwards. Questo è il primo film della serie Star Wars Anthology, una serie di film a sé stanti ambientati nell’universo di Guerre stellari. Prodotto dalla Lucasfilm e distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures, è ambientato poco prima degli eventi di Una nuova speranza. Il film è uno spin-off, con nessuna interferenza sugli esiti e gli sviluppi della saga Star Wars. L’idea di realizzare alcuni spin-off venne accettata da George Lucas purché, appunto, questi non avessero pretese di “entrare” nella saga Star Wars.

Rogue One: A Star Wars Story – Trama

Jyn Erso è una ragazza cresciuta in anni di guerra. I suoi genitori l’hanno educata sin da bambina a badare a se stessa, a trovare una via di fuga in caso di pericolo, e a distinguere il bene dal male. L’occasione di dimostrare quanto ha imparato negli anni, e di servire una giusta causa, le arriva quando bussano alla sua porta i membri dell’Alleanza Ribelle, ciò che resta di un’antica Repubblica decimata e sottomessa dal malvagio Impero Galattico. Gli insorti, che non sono pochi né male organizzati, chiedono a Jyn di rintracciare Saw Gerrera, una mina vagante nelle fila dei ribelli più estremisti, che anni prima aveva fatto alla ragazza da padre putativo. È lui l’unico, forse, ad avere la chiave di un insperato successo militare contro un nemico insormontabile; una chiave legata al passato della ragazza…

Rogue One: A Star Wars Story – Trailer Video

Rogue One: A Star Wars Story – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Rogue One: A Star Wars Story

Genere: Fantascienza

Durata: 2h 15m

Anno: 2016

Paese: USA

Regia: Gareth Edwards

Cast: Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Donnie Yen

Rogue One: A Star Wars Story – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Italia 1, (canale 6 del digitale terrestre, anche 506 in HD), alle ore 21.30 di oggi, mercoledì 12 Maggio 2020. La programmazione di Italia 1 lo prevede al termine della puntata quotidiana di C.S.I. Scena del crimine.