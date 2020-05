Gemma Galgani cambia le carte in tavola nei confronti di Sirius dandogli un due di picche che nessuno si sarebbe mai aspettato. La dama che sembrava agli occhi di tutti molto presa dalla conoscenza con il cavaliere conosciuto al nuovo format ha sorpreso tutti per la sua decisione. Ma per quale motivo la dama ha cambiato decisione di punto in bianco?

La dama di Uomini e Donne Gemma Galgani sembra sempre più confusa sulle sue conoscenze. Gemma infatti, si dimostra dubbiosa sulla conoscenza con Cuore di Poeta ma sempre più incuriosita da Sirius, nonostante la sua grandissima differenza di età.

Gemma Galgani due di picche a Sirius

La dama durante la puntata di domani, arriverà a un punto decisivo della sua conoscenza con il cavaliere misterioso conosciuto durante il nuovo format di Uomini e Donne. Sirius fin dall’inizio ha sempre mostrato un grandissimo interesse per Gemma, non aspettandosi una reazione del genere. Nessuno infatti si sarebbe mai aspettato che, la dama reagisse così fortemente a un’affermazione di Valentina Autiero.

La dama all’interno del parterre femminile si è mostrata fin dall’inizio interessata a Nicola (Sirius) spiegando a Maria De Filippi quanto abbia voglia di conoscerlo.

Durante la puntata di domani infatti, Valentina si metterà in mezzo alla conoscenza tra Gemma Galgani e Sirius, affermando la voglia di conoscerlo e lanciandogli alcune frecciatine sul suo bell’aspetto fisico. La reazione di Gemma vedendo sorridere e rispondere in modo ammiccante il cavaliere a Veronica le darà la spinta per fare una grandissima scelta. Quale sarà la mossa di Gemma Galgani?

Sirius abbandonato da Gemma

Il cavaliere nonostante continui a ripetere di essere interessato a Gemma, prende in modo molto piacevole le parole di Veronica che si dichiara interessata a lui.

Gemma Galgani dopo aver sentito e viso gli sguardi ma soprattutto le parole di entrambi ha deciso di dare il due di picche a Sirius, chiudendo così la sua conoscenza con il cavaliere. Nonostante la voglia di conoscere Nicola, la dama ha deciso di mettere un punto e di terminare la conoscenza mostrandosi arrabbiata e infastidita.

Gemma prende così una decisione molto forte che lascia lo studio senza parole.

La dama continuerà per la sua strada o tornerà sui suoi passi?