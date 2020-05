Il Paradiso delle Signore ritorna nel primo pomeriggio di Rai 1 del 14 maggio 2020 con una puntata in replica. Siamo ancora in stop con la soap italiana ed è un’ottima occasione perchè i fan possano rivedere i primissimi episodi della stagione in corso. Che cosa succederà? Riccardo non si è ancora dato per vinto. Anche se Nicoletta non si è presentata al loro appuntamento, troverà il modo di rivederla.

Intanto, Armando scopre che Agnese non vede il marito da diversi anni. Brutte notizie invece per Gabriella: la Amato ha deciso di rimanere in casa per accudire la sua famiglia. Vittorio però intende darle un altro po’ di tempo per pensarci e prendere una decisione definitiva. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano inoltre che Riccardo potrebbe presto rimanere incastrato da alcuni affari di famiglia.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni – 14 maggio

Nella precedente puntata, Il Paradiso delle Signore ci ha rivelato la scelta di Gabriella di coinvolgere Agnese nella nuova collezione. La Amato però ha preferito riflettere ancora sul da farsi. La Rossi cerca ancora di premere per averla al suo fianco, ma Agnese è ostinata. Vuole rimanere a casa per occuparsi del figlio e del nipote. L’ex Venere non può che entrare in crisi: senza alcun aiuto o possibilità, inizia a dubitare delle sue capacità. Intanto, Rocco svela ad Armando che il marito della zia è partito militare diversi anni prima e che Agnese non lo vede da allora.

Nicoletta invece dà un nuovo stop a Riccardo: non crede che il loro amore potrebbe avere un futuro. Dopo tutto è sposata e Cesare ha riconosciuto legalmente Margherita: per questo fra lei e Guarnieri non può esserci più nulla. Riccardo non sa che intanto il padre e la zia stanno posando gli occhi sul patrimonio dei Brancia. Flavia infatti è rimasta vedova e Ludovica diventerà l’unica erede. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci confermano però che Riccardo riuscirà a conquistare e baciare di nuovo Nicoletta.