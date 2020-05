Il Paradiso delle Signore – Riassunto e replica – 12 maggio 2020

Il Paradiso delle Signore è andato in onda ieri, 12 maggio 2020, con un episodio in replica. Il magazzino sta vivendo un momento di rilancio: in previsione di un grande evento, la Rossi si mette subito all’opera per fare dei nuovi modelli. Entra però nel panico quando si rende conto di non riuscire a fare tutto da sola e così chiede aiuto ad Agnese.

Il riassunto de Il Paradiso delle Signore ci parla anche di Rocco. Il ragazzo si sta avvicinando sempre di più ad Armando, che cerca di fargli capire come le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini. Intanto, Riccardo chiede a Nicoletta di potersi vedere di nascosto, ma la giovane verrà fermata da un imprevisto.

Il Paradiso delle Signore – Riassunto 12 maggio

Nel precedente episodio de Il Paradiso delle Signore, abbiamo assistito ad un bacio fra Riccardo e Nicoletta che sembrava aver risolto ogni tensione fra loro. In realtà non è così: Nicoletta continua a provare fastidio nel vedere Riccardo circolare in libertà in magazzino. Soprattutto perchè una delle Veneri sembra aver posato gli occhi su di lui. Non può dire però la verità a Roberta, anche se pare che l’amica abbia intuito qualcosa. Nicoletta decide invece di parlare con Riccardo e fa marcia indietro. Quanto è accaduto fra loro è sbagliato, ma il Guarnieri le chiede la possibilità di incontrarsi ancora negli spogliatoi di nascosto. I due si danno appuntamento quella sera, anche se la Cattaneo dovrà trovare una scusa per non insospettire la famiglia.

Con sua grande sorpresa, la madre di Cesare è arrivata in città per trascorrere un po’ di tempo con i suoceri e il figlio. Nicoletta è nervosa e distratta: guarda continuamente l’orologio e Silvia se ne accorge. L’incontro con Riccardo quindi sfuma e il ragazzo se ne va sconsolato. Intanto, Gabriella rivela ad Agnese di averla scelta come sua modellista. Deve creare una nuova collezione e ha bisogno di un aiuto, ma la Amato non è sicura di poter accettare. Soprattutto dopo aver avuto uno scontro con Armando, dalle idee più liberali in fatto di donne e lavoro. Puoi rivedere la replica della puntata de Il Paradiso delle Signore direttamente su Raiplay.