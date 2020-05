Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 14 maggio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 14 maggio 2020. Abbiamo superato il giro di boa di questa settimana e ci stiamo per avvicinare al weekend. Vediamo come sarà la giornata di domani per i primi 4 segni zodiacali. Si smuove qualcosa sul lavoro per l’Ariete, mentre il Toro è ancora molto sotto stress. Ottimo l’amore per i Gemelli, ritardi fastidiosi per il Cancro. Di seguito, vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 14 maggio 2020: Ariete

Domani avrai ben tre alleati: la Luna, Venere e Mercurio dalla tua parte. Se finora hai vissuto una situazione di stallo, ora le cose cominciano a smuoversi. Nel lavoro vedrai avviarsi nuovi progetti, anche se, come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, ci sarà bisogno di un intervento esterno, come di un legale. In famiglia ti ritrovi caricato di molte responsabilità, perché non ci sono più i riferimenti di un tempo. Fa’ attenzione se hai a che fare con lasciti, prestiti o finanziamenti.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 14 maggio 2020: Toro

Anche domani ti sentirai molto sotto pressione e per questo motivo l’astrologo romano Paolo Fox ti consiglia di rimandare qualsiasi discussione a un momento successivo. Il rischio che corri ora è di dire cose non giuste, superficiali. Sei troppo sbrigativo sia in amore che nel lavoro: cerca di calmarti e mettere più cura in ciò che fai.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 14 maggio 2020: Gemelli

Hai un oroscopo molto positivo per ciò che concerne le relazioni sentimentali e personali. Qualcuno ha avuto in passato una crisi economica, non sono arrivati i guadagni sperati. C’è anche, per fortuna, chi ha aperto un’attività da poco tempo ed è riuscito a rientrare di tutte le spese. Le previsioni astrali di Paolo Fox per domani ti invitano a usare i soldi con buon senso. Ottimo il recupero in amore, grazie a un piccolo aiuto dalla Luna.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 14 maggio 2020: Cancro

Domani avrai Marte favorevole, un sostegno importante, considerato il fatto che hai Giove in dissonanza. Potresti ritrovarti dei ritardi in ambito economico o legale. Non dovrai, però preoccuparti. Le questioni finanziarie sono sempre delicate e richiedono cautela. Come anticipa Paolo Fox, venerdì e sabato saranno due giornate belle dal punto di vista relazionale.