Sirius falsa identità | Sospetti interminabili a Uomini e Donne

Sirius sembra sempre di più al centro del web per il suo corteggiamento nei confronti di Gemma Galgani. Il cavaliere che avrebbe conosciuto la dama all’interno del nuovo format di Uomini e Donne, potrebbe nascondere qualcosa di molto grave. Qual è la verità che nasconderebbe Sirius?

La conoscenza tra Gemma Galgani e il cavaliere continua da diverse settimane, in un primo momento solamente in modo virtuale grazie alle chat che si sono scambiati durante la quarantena.

In un secondo momento, quando Maria De Filippi ha riaperto il suo studio, tornando così a registrare le puntate direttamente nel classico studio di Uomini e Donne, i due hanno avuto la possibilità di vedersi. Nonostante la grande differenza di età che sembra portare tutti i a criticarli, Sirius sembra sempre più convinto a conoscere la dama.

Sirius falsa identità a Uomini e Donne

Qualcosa però sembra non essere del tutto chiaro agli occhi dei fan che, sul web sembrano aver notato un dettaglio importantissimo. Sembra che Sirius abbia nascosto la sua falsa identità alla redazione, quale sarebbe la verità?

Il cavaliere ormai da più di un mese continua a corteggiare Gemma Galgani, sempre più propenso a una conoscenza profonda e che porti a un lieto fine. IlVicolodellenews però, sono riusciti a provare un dettaglio molto particolare che ha lasciato tutto il web molto sorpreso.

Per chi segue ormai da tempo il programma, avrà sicuramente visto la puntata dove il famoso Sirius mandò i suoi occhi a Gemma durante la loro chat. Questo dettaglio ha così lasciato i fan del programma riflettere su alcune cose. E se Nicola non fosse il reale cavaliere misterioso?

Una foto incastra Nicola

Sul blog di IlVicolodellenews è stato riportato un collage che mostra gli occhi inviati a Gemma durante il nuovo format e quelli invece di Nicola.

Stando al confronto delle due foto, non sembrerebbe affatto la stessa persona e questo smuove ancora più sospetti sulla sincerità nei confronti del cavaliere e della sua voglia di conoscere Gemma.

La foto sopra infatti mostra come la fisionomia, il taglio e le fossette intorno all’occhio sono molto diverse rispetto a quelle di Nicola.

Il cavaliere misterioso infatti, sembra dimostrare molti più anni rispetto al cavaliere che in realtà è arrivato in studio. Questo farebbe pensare a una falsa identità ma soprattutto che Nicola non sia in realtà il vero Sirius. Cosa sta succedendo all’interno di Uomini e Donne?